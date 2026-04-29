Hito de la medicina felina en Japón: nuevo medicamento para tratar la insuficiencia renal crónica en gatos

La importancia de los gatos en los hogares es cada vez mayor y, por ello, quienes tienen este animal como mascota o se están iniciando en esto del mundo felino, es determinante que tengan presentes algunos aspectos que son clave en torno a los padecimientos que pueden enfrentar.

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Uno de ellos es la enfermedad renal crónica (ERC), una de las más comunes en gatos, según información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Este padecimiento se define como un deterioro estructural o funcional de uno o ambos riñones que ha estado presente durante más de tres meses.

Lo más grave es que es una enfermedad que no tiene cura, aunque hay medicamentos que ayudan a ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida de los felinos.

La enfermedad crónica renal en gatos es progresiva. Foto: x

Medicamento en aprobación

Ahora, una nueva luz surge en Japón, donde una empresa trabajó en un nuevo tratamiento del cual busca su aprobación por parte de las autoridades gubernamentales.

La solicitud presentada ante el Ministerio de Agricultura se realizó luego de que un ensayo clínico demostrara que el fármaco prolongaba significativamente la vida de los gatos afectados, según explicó el investigador Toru Miyazaki.

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El estudio, publicado en febrero en The Veterinary Journal, siguió durante un año a 11 gatos que recibieron el tratamiento y a 15 que no lo obtuvieron y los resultados fueron significativamente positivos.

De acuerdo con la información dada a conocer, la tasa de supervivencia acumulada de los gatos tratados fue de entre el 80% y el 83%, frente al 20% de los que no recibieron el medicamento.

El investigador indicó que el tratamiento se desarrolló con el objetivo de cambiar esta situación y aliviar la carga física y económica tanto para los gatos como para sus dueños.

Los gatos requieren cuidados especiales para evitar complicaciones de salud. Foto: 123rf

Es una realidad que cualquier medicamento que ayude a hacerle frente a este padecimiento será bienvenido, pues según el Centro de Salud Felina de Cornell, en Estados Unidos, la enfermedad renal crónica es común entre los gatos mayores: afecta hasta al 40% de los felinos de más de 10 años y al 80% de los que superan los 15.

Se trata de una afección progresiva que no tiene cura definitiva. Provoca la retención de desechos excretados por los riñones, como el fósforo, y la pérdida de compuestos como el potasio que debería retenerse. Su tratamiento es de por vida, por lo que los cuidados deben ser muy específicos y adecuados para garantizar la calidad de vida de la mascota.