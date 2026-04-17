Los gatos sí sienten tu ausencia y pueden sufrir ansiedad al quedarse solos

Los gatos, aunque suelen ser vistos como animales independientes, sin embargo, también pueden experimentar ansiedad cuando sus dueños se van de casa.

De acuerdo con estudios publicados en Frontiers in Veterinary Science y la National Library of Medicine, la ausencia de sus cuidadores puede generar en ellos cambios de comportamiento asociados al estrés, como maullidos excesivos, aislamiento o alteraciones en sus hábitos.

La llamada ansiedad por separación no es exclusiva de los perros. En los felinos, este fenómeno puede manifestarse de manera más sutil, pero igualmente significativa.

Respetar sus espacios es fundamental para ganar su confianza. Foto: Getty Images

Factores como la rutina, el nivel de apego con su dueño y el tiempo que pasan solos influyen directamente en la intensidad de estas reacciones.

En algunos casos, el proceso de adaptación puede tardar varias semanas, especialmente si el animal está muy acostumbrado a la presencia constante de su cuidador.

Frente a esta situación, existen alternativas para reducir el impacto emocional en las mascotas. Una de las principales recomendaciones es dejarlos al cuidado de una persona de confianza o en una guardería especializada que garantice supervisión adecuada.

Asimismo, elementos como mantas, juguetes o prendas con el olor del dueño pueden generarles una sensación de seguridad durante la ausencia.

Aunque son animales más independientes que los perros, necesitan sentirse en un amiente familiar. Foto: Getty Images

Otra opción es el uso de tratamientos naturales o fitomedicina, como Klean-Vet, un producto de grado farmacéutico diseñado para animales con condiciones que afectan su comportamiento o sistema nervioso.

Según las investigaciones, el uso de cannabis medicinal en animales ha mostrado resultados positivos en la reducción del estrés y la ansiedad, contribuyendo a un proceso de adaptación más rápido y amigable.

Además, expertos recomiendan mantener estímulos familiares en el ambiente, como música suave o la televisión encendida, para evitar que el silencio intensifique la sensación de soledad.

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En todo caso, si el gato presenta síntomas persistentes de ansiedad, lo más adecuado es consultar con un veterinario que pueda orientar un tratamiento acorde a sus necesidades.

Aunque cada gato reacciona de manera distinta, la evidencia científica confirma que sí perciben la ausencia de sus dueños.

Por ello, tomar medidas preventivas no solo mejora su bienestar emocional, sino que fortalece el vínculo entre la mascota y su cuidador.