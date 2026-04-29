Los gatos han tomado una gran relevancia en los hogares. Son mascotas que se caracterizan por ser independientes, requieren menos espacio y cuidados que otros animales y se ajustan fácilmente a rutinas de personas ocupadas.

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Además, su comportamiento tranquilo y su capacidad de entretenerse solos los convierten en compañeros prácticos sin dejar de ser afectuosos. A esto se suma el vínculo emocional que generan con sus dueños, pues estos felinos pueden ofrecer compañía, reducir el estrés y aportar bienestar a sus tenedores.

Todas estas son razones de peso para que cada día en los hogares haya más gaticos haciendo parte de la familia. Sin embargo, es importante prestar atención a un aspecto que muchos pueden pasar por alto: estos peludos no pueden estar mucho tiempo solos.

Los juguetes son determinantes para evitar el estrés de los gatos cuando se quedan solos en casa. Foto: Getty Images

Si bien son considerados animales independientes, lo ideal es no dejarlos por varios días solos. Los expertos aseguran que una noche en solitario, normalmente, no es un problema, siempre que el peludito sea adulto y esté cómodo en su entorno, pero una de las recomendaciones es no dejarlo completamente solo más de 24 a 48 horas.

Mikel Delgado, veterinaria especialista en comportamiento, indica que los gatos son muy sensibles a los cambios en su rutina. Las ausencias prolongadas pueden provocarles estrés e incluso problemas de conducta.

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Estrés y ansiedad

Según información de la marca de alimentos Mirringo en su página web, a pesar de ser conocidos como seres independientes, los felinos pueden sufrir ansiedad por separación. Aunque físicamente puedan estar bien, es posible que la soledad afecte su salud emocional, un aspecto al que se le debe prestar atención.

Una investigación publicada en la revista PLOS One determinó que, entre las mascotas felinas que mostraban problemas relacionados con la separación, un 67 % presentaba conductas destructivas y un 60 % orinaba fuera de la caja de arena.

Los gatos más jóvenes requieren de mayor compañía y cuidado. Foto: x

Además, los análisis han determinado que los gatos que viven solos en casa, sin la compañía de otros animales, son mucho más propensos a desarrollar estos comportamientos.

Las recomendaciones de los expertos apuntan a que, en caso de que se deba dejar al gato solo en casa por varios días, es muy importante que un amigo o familiar lo visite al menos una o dos veces al día.

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Lo ideal es que sea una persona que la mascota reconozca y la idea es garantizar que el peludo tenga suficiente comida, agua, su arenera limpia y que reciba afecto. Tampoco deben faltar los juguetes para que se entretenga.

En el caso de los gaticos pequeños o menores de tres meses, la recomendación es no dejarlos solos más de veinte minutos porque pueden generar inconvenientes con mucha facilidad. Sobre los tres meses, seis horas como máximo es lo indicado y, al cumplir aproximadamente un año, es cuando pueden quedarse todo un día sin problema.