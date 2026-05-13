La ciencia lo confirma: el tono “ridículo” que usa con su perro o gato es el más eficiente de todos

Muchas personas, en cuanto están solas con su perro o su gato, sacan una voz que jamás usarían en público y es aguda, suave, un poco exagerada y casi como si le hablaran a un recién nacido.

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Lejos de ser algo raro y sin sentido, esa voz que muchos consideran ridícula tiene respaldo científico. Y no de cualquier tipo: los estudios más recientes confirman que es, precisamente, la forma más eficiente de comunicarse con una mascota.

Quien lo explica con claridad es Juanjo, veterinario y divulgador científico conocido en redes sociales como @juanjovetmascotas.

El especialista mencionó que los últimos estudios han demostrado que esa voz infantil, aguda y emocional que los dueños es la que mejor conecta con los gatos y con los perros.

Los gatos, además de brindar compañía, ayudan emocionalmente a sus dueños. Foto: Getty Images

Según mencionó, aunque parezca una voz ridícula, la mascota capta mejor la información cuando se le habla en ese tono, ya que es comunicación efectiva.

El respaldo científico más sólido viene de un estudio publicado en 2022 en la revista Animal Cognition, liderado por Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier y Gérard Lebouche, investigadores especializados en comportamiento felino.

El trabajo evaluó la respuesta de dieciséis gatos domésticos ante distintos registros de voz y encontró que los animales reaccionaban con mayor intensidad y atención cuando sus dueños usaban ese tono suave y elevado, muy similar al que los humanos emplean al hablar con bebés.

Primer plano de la mano de un hombre acariciando a su gato. Foto: Getty Images

Los gatos no solo distinguen la voz de su dueño frente a la de un extraño, sino que responden de forma notablemente diferente según el tono que su cuidador utilice.

A esto se suman investigaciones de la Universidad de York, que analizaron cómo perros y gatos reaccionan ante distintos registros vocales humanos.

La voz con tono más agudo y entonación expresiva produce mayores niveles de atención y respuesta positiva en las mascotas. No importa solo lo que se dice, sino cómo se dice.

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Los expertos también señalan que este tipo de comunicación no es solo una herramienta de atención, sino un puente emocional. Los tonos agudos activan en las mascotas respuestas instintivas similares a las que desencadenan los maullidos y los ronroneos entre ellos mismos.

En otras palabras, hablarles así es hablarles casi en su propio idioma. Así que la próxima vez que alguien sorprenda a un dueño diciéndole cualquier cosa a su gato en un tono impensable, la respuesta es simple: la ciencia lo avala.