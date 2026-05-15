Los trucos del veterinario Manuel Manzano para que su perro no lo extrañe; pueden ser efectivos

En muchas oportunidades, las personas llegan a casa después de un tiempo fuera y los perros los reciben como si hubiera pasado una eternidad con señales de emoción como la cola en movimiento constante, saltos, ladridos y una energía muy alta.

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Sin embargo, detrás de esa bienvenida hay algo que muchos dueños de mascotas no consideran, y es que el animal estuvo triste todo ese tiempo que estuvo solo.

El veterinario español Manuel Manzano, que es muy reconocido y cuenta con millones de seguidores en redes sociales, explicó en un video reciente cómo viven los perros la ausencia de sus dueños y qué pueden hacer ellos para hacer que ese malestar sea menor.

De acuerdo con el médico veterinario, los perros no se ponen nerviosos cuando el dueño ya no está en casa, sino antes.

¿Qué pasa con los perros cuando se quedan solos? Foto: Getty Images/iStockphoto

“Realizas una serie de movimientos que, aunque no los percibas, son siempre los mismos: vas al baño, agarras el bolso, te arreglas un poco. El perro se fija en esto y se pone nervioso, porque percibe que va a ocurrir una situación que para él es tremendamente desagradable”, explicó el especialista.

El truco principal que propone Manzano es muy sencillo: simular que uno se va. La idea consiste en repetir todos los gestos habituales previos a salir, abandonar el hogar y regresar a los cinco minutos.

Hacerlo varias veces seguidas le enseña al animal que la partida no es definitiva.

“El perro notará que es algo estúpido enfadarse o ponerse triste, porque sabe que vuelves”, aseguró. Si esta práctica se hace desde cachorro, el efecto es aún más duradero.

Dr. Manzano, veterinario. Foto: Clarín

Para los perros que tienden a dormir cuando están solos, el veterinario recomienda agotarlos con un paseo largo antes de salir.

De esa manera, el único “delito” que cometerán será quedarse dormidos tranquilamente.

Para los perros más ansiosos, que suelen morder muebles o hacer daños en el hogar, recomienda dejarles juguetes especiales como el llamado “Kong”, un objeto de goma resistente que se rellena con comida y mantiene al animal entretenido por un buen tiempo.

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En casos de ansiedad más intensa, Manzano aconseja usar feromonas sintéticas en spray para generar un ambiente de calma en el hogar.

Por último, deja como advertencia cerrar bien ventanas y puertas de balcón, ya que los perros angustiados suelen intentar salir a buscar a su dueño, lo que puede terminar en situaciones peligrosas como pérdida de la mascota.