Condecoran a perros rescatistas colombianos por su labor tras los terremotos en Venezuela

Candy, Rojo, Tamy y Dastan, integrantes del componente canino del equipo USARCOL1 de Colombia, fueron reconocidos por la Presidencia de Venezuela con la Medalla al Mérito del Servicio.

Delcy Rodríguez hizo una polémica petición a EE. UU. en medio de la crisis por terremotos en Venezuela

La condecoración se realizó en homenaje a su destacada participación en las operaciones de búsqueda y rescate desarrolladas tras el terremoto que afectó al país y deja hasta el momento casi 3.000 muertos.

Los cuatro ejemplares desempeñaron un papel determinante en las labores de localización de personas atrapadas entre los escombros, trabajando de manera coordinada con sus guías y los equipos especializados de respuesta.

Hay huellas que quedan para siempre. 🐾❤️



Por su invaluable labor durante las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto en Venezuela, Candy, Rojo, Tamy y Dastan, el componente canino del #USARCOL1, fueron condecorados con la Medalla al Mérito del Servicio, un… pic.twitter.com/pOOxUhULVL — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 5, 2026

Su capacidad para detectar señales de vida permitió fortalecer las acciones humanitarias desplegadas en las zonas más impactadas por la emergencia, según una publicación en X de La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La labor de estos perros evidencia la importancia de la preparación permanente y del trabajo especializado en escenarios de alto riesgo.

Son muchas las edificaciones que quedaron reducidas a escombros en Venezuela. Foto: Cuerpo de Bomberos de Cali

Su participación en Venezuela reafirma el compromiso de Colombia con la cooperación internacional en la atención de emergencias y desastres naturales.

La Guaira, un balneario a 40 kilómetros de Caracas, es la zona cero de los terremotos que redujeron a polvo edificios enteros. Muchos de los damnificados quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro.

Ya se cumplieron diez días después de los terremotos que dejan ya casi 3.000 muertos, misiones brasileñas y españolas continuaban inspeccionando zonas destruidas junto a sus perros.