Patineta eléctrica: claves para elegir la mejor antes de comprar

En Colombia, poco a poco incrementa el auge de vehículos eléctricos livianos, entre ellos las patinetas eléctricas, donde cada vez se observa cómo los ciudadanos comienzan a preferir estas unidades ante los carros y motos, al ser una alternativa mucho más rápida, barata y que ayuda para evitar el tráfico pesado que se vive en muchas ciudades del país.

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Aun así, como su impacto hasta el momento es reciente, no mucha gente conoce cuál es la mejor opción para sus necesidades diarias. Escoger la patineta eléctrica se basa en varios aspectos, como lo son la autonomía, la velocidad, la seguridad y la facilidad de transporte.

Aun así, existen varias marcas del sector que comparten una serie de guías que los ciudadanos pueden tener en cuenta antes de escoger la patineta eléctrica que va mejor a sus necesidades.

¿Qué factores son importantes para escoger la mejor patineta eléctrica?

De acuerdo con Dismerca Electric, existen varios aspectos que se deben tener en cuenta para escoger una patineta eléctrica.

Velocidad : existen unidades que pueden alcanzar hasta los 50 km/h, mientras que otras llegan solamente a las 25 km/h. Por ende, es importante que el ciudadano se pregunte si busca una patineta que le ayude a llegar más rápido a su destino o no.

: existen unidades que pueden alcanzar hasta los 50 km/h, mientras que Por ende, es importante que el ciudadano se pregunte si busca una patineta que le ayude a llegar más rápido a su destino o no. Autonomía, la cual varía dependiendo de factores como el peso del conductor, la velocidad en la que conduce y las condiciones del terreno en donde pasa. El ciudadano debe saber si busca un vehículo liviano que sea para cortas distancias o largas.

Antes de adquirir una patineta eléctrica, es recomendable comparar sus características para elegir la que mejor se adapte a las necesidades de movilidad. Foto: Getty Images

Las marcas de patinetas eléctricas , ya que cada una ofrece una necesidad y diseño diferente para el conductor. Entre las más reconocidas se encuentran la Velocífero y la Starker.

, ya que cada una ofrece una necesidad y diseño diferente para el conductor. Entre las más reconocidas se encuentran la Velocífero y la Starker. Velocífero: estas son patinetas de marca italiana que ofrecen un diseño futurista y tienen motores potentes. Sus vehículos son notablemente eléctricos, ligeros y ágiles. Algunas de estas están diseñadas para ser conducidas en las ciudades, mientras que otras son más todoterreno.

estas son patinetas de marca italiana que ofrecen un diseño futurista y Sus vehículos son notablemente eléctricos, ligeros y ágiles. Algunas de estas están diseñadas para ser conducidas en las ciudades, mientras que otras son más todoterreno. Starker , líder de movilidad eléctrica en el país, sus vehículos combinan diseño, funcionalidad y calidad. Son utilizadas para evitar el tráfico pesado que se registra en varias zonas de Colombia y son fáciles de cargar.

, líder de movilidad eléctrica en el país, sus vehículos combinan diseño, funcionalidad y calidad. Son utilizadas para evitar el tráfico pesado que se registra en varias zonas de Colombia y Seguridad . De acuerdo con Mercado Libre, el sistema de frenado es vital para la protección del conductor, ya que en aquellas situaciones que amerite utilizar el frenado, debe tener un buen freno de discos o eléctricos.

. De acuerdo con Mercado Libre, el sistema de frenado es vital para la protección del conductor, ya que en aquellas situaciones que amerite utilizar el frenado, La visibilidad también es crucial, por lo que, antes de escoger una patineta eléctrica, esta tiene que ofrecer una buena luz, al igual que reflectores.

también es crucial, por lo que, antes de escoger una patineta eléctrica, esta tiene que ofrecer una buena luz, al igual que reflectores. Finalmente, el manejo debe ser cómodo y estable, ya que el conductor debe tener el mayor control posible al conducir.