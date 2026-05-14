¿Lo ha visto? Se llama Dante y su familia lo busca en Bogotá

En la madrugada del pasado miércoles 13 de mayo, se reportó la desaparición de Dante, un perro de raza samoyedo que fue visto por última vez a las 5:30 de la mañana en el sector de la Avenida Suba. El hecho ocurrió en el momento en que el animal era entregado a un centro de cuidado canino.

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Su propietario informó que el incidente se presentó frente a la estación de TransMilenio 21 Ángeles. Según el relato entregado, el canino se encontraba en proceso de ingreso a la guardería.

“Se soltó del collar cuando lo tenía agarrado la persona de la guardería y salió a correr. En esa corrida una moto lo alcanzó a tocar; no fue fuerte, porque él siguió corriendo hacia abajo por toda la Avenida Suba”, explicó el dueño.

Rastro perdido en la Avenida Suba

El seguimiento del animal se dificultó debido a la velocidad del desplazamiento y al flujo vehicular de la zona. El propietario manifestó que lo perdió de vista a la altura del restaurante McDonald’s, ubicado cerca del centro comercial Centro Suba, y que tras ese punto no se volvió a tener contacto visual con el ejemplar.

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A pesar de que las labores de búsqueda se extendieron hacia los alrededores del sector de La Campiña, no se obtuvieron resultados positivos sobre su paradero.

Características para su identificación

Dante es un perro de dos años y medio que responde a su nombre. En cuanto a su descripción física, su pelaje es blanco y su peso es de aproximadamente 17 kilos.

El dueño destacó detalles específicos para facilitar su reconocimiento por parte de la ciudadanía que transita por la zona. “Es un perrito de ojos cafés y un detalle característico es que tiene muchos lunares en su lengua”, precisó.

La familia del canino solicita a la comunidad reportar cualquier avistamiento en los barrios aledaños a la localidad de Suba, con el fin de lograr su retorno al hogar tras el accidente registrado en la vía pública.