Zoro, el perrito que lleva un año esperando familia por culpa de su tamaño

Hay historias de animales que llegan directo al corazón, y la de Zoro es una de esas. Este perro grande, noble y lleno de vida lleva meses esperando que alguien le abra la puerta de su hogar definitivo, pero su tamaño sigue siendo el obstáculo que nadie debería tener que enfrentar para ser amado.

La Fundación Salvando Patitas lanzó un llamado solidario para apoyar a Zoro, un perro que fue rescatado en octubre de 2025 en el sector de Palermo, luego de haber sido encontrado en delicadas condiciones de salud.

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Su historia empezó de la peor manera posible, abandonado y enfermo, sin nadie que respondiera por él.

Según informó la organización, el animal presentaba un cuadro de miasis y requirió atención veterinaria urgente en la clínica Guerrero Pets, ubicada en Soledad. Lo que para muchos hubiera sido el final, para Zoro fue apenas el comienzo de una larga batalla que todavía no termina.

Tras varias semanas de recuperación, Zoro logró estabilizarse y estuvo cerca de encontrar un hogar definitivo. Sin embargo, debido a su gran tamaño, no consiguió ser adoptado. Una y otra vez, cuando se trataba de la adopción, la respuesta era la misma: demasiado grande.

Actualmente, el perro permanece en un hogar de paso, donde continúa su proceso de adaptación y convivencia con otros perros mientras espera una familia que le brinde amor y estabilidad.

La fundación destacó que, pese a su tamaño y comportamiento juguetón, Zoro es un perro noble que solo necesita paciencia y una oportunidad para tener una vida digna. Esa combinación de energía y buen corazón lo hace un compañero ideal para familias activas que quieran un perro.

Rescate animal Foto: Creada con IA

Con el fin de garantizar su permanencia en el hogar de paso, Salvando Patitas adelanta una campaña para recaudar $200.000 pesos. Hasta el momento, la organización ha logrado reunir $50.000, por lo que aún faltan $150.000 para completar la meta.

Las personas interesadas en apoyar esta causa pueden realizar sus aportes a través de WhatsApp al 350 753 1890, mediante Llave Bre-B al número 0090076486 o por PayPal a laraujo@salvandopatitas.org.

¿Qué es la miasis?

De acuerdo con el portal Kivet, la Miasis “es una infestación parasitaria causada por larvas de dípteros (moscas). Estas larvas necesitan un huésped para desarrollarse, y los perros pueden convertirse en el entorno ideal cuando existen ciertas condiciones”, se lee.

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Además, afirman, que el proceso infeccioso suele comenzar cuando la mosca encuentra zonas vulnerables en el animal “como heridas abiertas, piel húmeda o áreas con suciedad acumulada. En ese momento deposita sus huevos, que eclosionan en pocas horas. A partir de ahí, las larvas comienzan a alimentarse del tejido, provocando lesiones que pueden agravarse rápidamente si no se interviene”.