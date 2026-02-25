4 Patas

Familia busca a Rocky, perrito desaparecido tras asustarse por la pirotecnia al sur de Bogotá

En algunos grupos de Facebook, varios ciudadanos han asegurado haberlo visto, lo que mantiene la esperanza de su familia por encontrarlo sano y salvo.

25 de febrero de 2026, 1:35 p. m.
Su familia se encuentra pidiendo ayuda desde hace más de un mes.
Su familia se encuentra pidiendo ayuda desde hace más de un mes. Foto: Crédito: Facebook: Animales Perdidos en Bogotá Zona Sur

Una familia se encuentra en la incansable búsqueda de su mascota, un perrito que responde al nombre de Rocky, reportado como desaparecido desde el pasado 1 de enero tras asustarse por la pirotecnia en el sur de Bogotá.

El canino se extravió exactamente en el barrio Casa Loma, en la localidad de Ciudad Bolívar. Ese mismo día, hacia el mediodía, fue visto en el Parque El Tunal y posteriormente en el barrio San Carlos, sector de Santa Lucía.

“Este perro se encuentra perdido y asustado al lado del Parque El Tunal y los conjuntos de apartamentos”, señala una de las publicaciones realizadas en los grupos de Facebook.

Desde entonces, sus dueños han recorrido estas zonas en repetidas ocasiones, pero hasta el momento no han logrado encontrarlo.

Sin embargo, la esperanza de ubicarlo sano y salvo se mantiene viva ya que, según reportes de ciudadanos en distintos grupos de Facebook dedicados a la difusión de animales perdidos, hay quienes aseguran haberlo visto recientemente y han compartido fotografías en las que se le observa asustado, aparentemente desorientado y en búsqueda de su hogar.

Mascotas perdidas
Familia busca a Rocky Foto: Instagram @_sasharun

De acuerdo con la información compartida en las plataformas digitales, el 24 de febrero en horas de la mañana Rocky fue visto en el barrio San José Sur, localidad Rafael Uribe Uribe, cerca al colegio Liceo femenino Mercedes Nariño. Testigos señalaron que un hombre que caminaba con dos perros le ofreció comida y, posteriormente, el canino se marchó junto a él.

Teniendo en cuenta que esto es lo último que se sabe sobre su paradero, sus dueños creen que se encuentra en esta zona. Por esta razón, en las últimas horas han intensificado la búsqueda con avisos en postes del sector y la entrega de volantes a residentes y comerciantes, con la esperanza de recibir datos que permitan localizarlo lo antes posible.

Características de Rocky para colaborar en su búsqueda

Es un perro de tamaño mediano, porta un collar de color rojo y la parte inferior de su pecho y patas es color amarillo. “Tenemos un vacío muy grande. En la foto se ve que nos extraña y él es muy afectuoso y cariñoso. Le agradeceríamos mucho que se pusiera en contacto con nosotros”, es el llamado que hace su familia para recibir ayuda en medio de su búsqueda.

Desde Noticias Caracol, la familia de este canino solicitó que quien tenga información puede comunicarse al 310 8273958, agradeciendo de antemano la colaboración de la comunidad para encontrarlo.

