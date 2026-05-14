Hay muchas personas que aman tener animales en su casa e incluso preferien tener varios en vez de uno. No obstante, cuando se toma esta decisión es importante tener presente que no siempre los animales pueden llevarse bien.

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En el caso de los gatos, por ejemplo, hay quienes piensan que pueden sentirse solos o aburridos y por ello optan por adoptar o buscarles un compañero, pero esta no necesariamente es una buena decisión, pues es posible que en lugar de hacerse buenos amigos inmediatamente, el gato que ya está en casa empiece a aislarse y muestre un comportamiento extraño, apático y esquivo o en algunas ocasiones agresivo.

Así las cosas, se podría pensar que el animal siente ‘celos’ del nuevo integrante de la familia, no obstante, los expertos en comportamiento felino afirman que pueden ser sentimientos de tristeza.

Al respecto, la etóloga Marta Sarasúa, en el portal Experto Animal, explica que si bien es cierto que los animales muestran comportamientos perfectamente comparables con los celos que podría sentir un humano, por lo general, las motivaciones que hay detrás de su conducta son otras.

Los gatos pueden sentirse asustados o esconderse cuando llega otro felino a la casa. Foto: Getty Images

Asegura que los gatos son animales territoriales por naturaleza, marcan su entorno con sus propias feromonas y establecen un vínculo social fuerte y estable con su núcleo familiar.

Cuando ese ambiente se desestabiliza por la llegada de un nuevo integrante, el felino puede percibir la situación como una amenaza a sus recursos e incluso a su propia integridad.

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Ante esta situación, los gatos muestran diferentes comportamientos; mientras algunos de ellos tienen una actitud defensiva e incluso llegan a agredir al otro animal, otros se vuelven esquivos, se esconden y expresan apatía, miedo e incluso tristeza.

Como consecuencia de esto último, es probable que el animal deje de comer y jugar o que se pase gran parte del día en algún rincón tranquilo y apartado de la casa. Si esto sucede se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones que ayudarán al manejo de la situación, según la experta.

Los gatos suelen ubicarse en lugares altos cuando están inconformes por algo. Foto: x

Recomendaciones

Evitar cambiar las rutinas: Es importante darle de comer a las mismas horas que siempre, jugar con él y permitirle descansar donde siempre lo ha hecho.

Dedicarle tiempo: Si bien ahora el dueño debe ocuparse de dos animales, es clave asegurarse de que el primer gato reciba atenciones y caricias, especialmente si las busca activamente.

Proporcinarle acceso a lugares seguros: Cuando un gato se muestra desconfiado, prefiere ocultarse en rincones oscuros o en zonas altas, por ello es clave ubicarle lugares en los que se sienta cómodo.

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Reforzar interacción positiva: Si el gato sale de su escondite, se acerca a olfatear al otro gato o se muestra juguetón, no se debe ignorar y lo mejor es reforzar esa conducta con caricias, comida o jugando con él.

Utilizar productos calmantes: Ante una situación estresante, utilizar productos como las feromonas sintéticas puede resultar beneficioso para el animal.