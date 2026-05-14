En Bogotá, una familia adelanta una intensa búsqueda para localizar a Luna, una canina que se extravió el pasado fin de semana tras un incidente doméstico. Según el relato de su propietaria, la desaparición ocurrió cuando un fuerte estruendo causado por el viento asustó al animal, provocando que saliera corriendo de su vivienda hacia la calle.

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La emergencia comenzó cuando el hijo de la familia, de 17 años, se disponía a salir de casa. Al abrir la puerta principal, una corriente de aire cerró con fuerza una de las puertas internas. El ruido impactó a la perrita, que huyó de inmediato.

Aunque inicialmente se pensó que se encontraba en el parque frente a la residencia, tras diez minutos de búsqueda el joven confirmó que el animal ya no estaba en el sector.

Cronología de los avistamientos

A través de redes sociales y plataformas digitales de mascotas perdidas, la comunidad ha reportado el rastro de Luna en diferentes localidades, evidenciando que el animal ha realizado desplazamientos extensos por la ciudad. El primer reporte ciudadano ubicó a la canina en el parque Ciudad Montes el domingo 10 de mayo, lugar donde su familia pegó carteles y realizó un barrido sin éxito.

Posteriormente, el lunes 11 de mayo, ciudadanos informaron haberla visto transitando por las inmediaciones del Parque Nacional. El seguimiento continuó el martes 12, cuando un video difundido en redes sociales mostró un incidente frente al Jardín Botánico. En la grabación se observa a la mascota siendo retirada de las instalaciones de un colegio por personal de seguridad. A pesar de que la propietaria se desplazó rápidamente desde Chapinero hacia el Jardín Botánico, la búsqueda fue nuevamente fallida.

Últimos rastros en el norte de la ciudad

La situación se tornó más crítica la noche del 12 de mayo, cuando se recibió un video de Luna en el parque Patria cerca de las 10:30 p.m. El rastro más reciente y el que genera mayor atención de las autoridades y rescatistas voluntarios se registró este miércoles 13 de mayo en horas de la mañana.

La última vez que vieron a Luna fue en la Avenida Boyacá con calle 155, desplazándose con dirección hacia el norte. Su dueña realizó un recorrido a pie desde la calle 116 hasta la 170, pero no logró localizarla.

La familia hace un llamado urgente a los habitantes de los barrios aledaños a la Avenida Boyacá y la zona norte para que, en caso de verla, intenten retenerla y soliciten ayuda inmediata para asegurar su bienestar mientras ellos acuden al sitio.