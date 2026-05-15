“Su único error fue enfermarse”: Mateo, el perrito abandonado que lucha por su vida por grave enfermedad

La historia de Mateo, un perrito rescatado por la fundación bogotana La Manada de Monik, lleva gran parte de su vida luchando contra las secuelas del abandono y la enfermedad, y hoy necesita de toda la ayuda posible para seguir adelante.

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Mateo fue dejado a su suerte cuando padecía moquillo, una enfermedad que le dejó secuelas neurológicas permanentes y deformaciones en su cabeza.

Sin drama y sin explicaciones, los que eran sus dueños lo dejaron en la calle como si su vida no tuviera ningún valor. Quienes lo conocen en el refugio, sin embargo, aseguran que nunca perdió su dulzura ni sus ganas de vivir.

Recientemente, su estado de salud volvió a complicarse luego de presentar fuertes dolores e inflamación en el rostro.

Luego de una serie de exámenes y radiografías, el panorama que encontraron de Mateo fue desalentador: una fractura de mandíbula, una masa en las encías, anomalías óseas y posibles enfermedades autoinmunes.

A esto se le sumaron problemas cardíacos que hacen aún más delicada su condición y dificultan los procedimientos que necesita con urgencia.

Hoy, Mateo tiene dificultades para alimentarse y requiere una cirugía de mandíbula, extracción de dientes, valoraciones por cardiología y ortopedia, además de otros tratamientos especializados.

La Manada de Monik no se quedó callada y con la honestidad que caracteriza a quienes realmente aman a los animales, lanzaron un mensaje que golpea fuerte:

“Mateo tuvo un hogar y su único ‘error’ fue enfermarse. Lo dejaron en la calle, como si su vida no valiera nada. Hoy sigue esperando. Pero nadie pregunta por él. Nadie lo ve. Porque no es estéticamente perfecto para esta sociedad. Mateo es invisible”, señalaron.

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La fundación, que ya ha logrado salvar más de 200 vidas, inició una campaña para recaudar aproximadamente seis millones de pesos y cubrir los costos médicos del animal. También hicieron un llamado a difundir la historia para que más personas se sumen.

Quienes quieran apoyar a Mateo pueden encontrar los canales de donación en Instagram: @lamanadademonik, porque a veces, compartir una historia también es una forma de salvar una vida.