El almacenamiento de agua gana importancia ante el riesgo de nuevos periodos de sequía en Colombia

Colombia enfrenta desafíos para garantizar el suministro de agua ante los eventos climáticos extremos. Los antecedentes de los fenómenos de El Niño y las restricciones registradas en distintas regiones del país han puesto en evidencia la necesidad de contar con alternativas de almacenamiento para afrontar posibles interrupciones del servicio.

La crisis hídrica de 2014-2016 llevó a declarar calamidad pública en más de 350 municipios y provocó racionamientos en 296 poblaciones. Más recientemente, Bogotá implementó restricciones durante 2024 y 2025 debido a los bajos niveles del sistema Chingaza.

“Los periodos de menor disponibilidad hídrica y los racionamientos representan un desafío para las familias y los negocios. Ante los anuncios de restricciones, observamos una respuesta inmediata del mercado para asegurar reservas de agua. Como fabricantes, nuestra responsabilidad es contar con inventarios adecuados y capacidad operativa para atender la demanda oportunamente, ofreciendo recipientes que permitan almacenar agua durante las interrupciones del servicio”, aseguró José Ospina, ingeniero comercial de Colplast.

De acuerdo con la compañía, la demanda de tanques puede aumentar cerca de un 15 % en unidades frente a periodos normales. La Costa Atlántica y Antioquia concentran buena parte de las solicitudes, principalmente de recipientes con capacidades de 220, 160, 120 y 105 litros.

Colplast recomienda calcular la capacidad de almacenamiento según el número de personas y las necesidades básicas. Como referencia, señala un consumo de entre 150 y 200 litros diarios por persona para actividades de higiene, cocina y limpieza durante una contingencia. También advierte que sus tanques están destinados a usos sanitarios y generales, no al consumo humano directo sin tratamiento.

Sobre el mantenimiento, recomienda mantener los recipientes tapados, instalarlos en superficies niveladas y lavarlos antes del primer llenado o después de periodos prolongados sin uso.

“Ante la posibilidad de nuevos periodos de sequía, la principal recomendación para las familias es anticiparse y planificar sus necesidades de almacenamiento. En Colplast contamos con capacidad instalada para incrementar la producción aproximadamente un 20% sobre los niveles habituales, lo que nos permite responder con agilidad a posibles aumentos de la demanda”, aseguró Ospina.