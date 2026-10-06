¿Cada cuánto debería limpiar el tanque de agua de su casa? El error que muchos cometen

El tanque de agua es un elemento común en muchas viviendas, ya que permite almacenar el líquido y contar con una reserva cuando se presentan cortes en el suministro o la presión de la red no es suficiente.

Manchas y moho en las paredes: esto debe hacer para eliminarlos fácil y sin complicaciones

Sin embargo, que permanezca cerrado y lleno no significa que el agua conserve indefinidamente las mismas condiciones. Con el paso de los meses, en su interior pueden acumularse sedimentos, polvo, partículas y otros residuos que llegan a través de las tuberías o se depositan en el fondo. Además, si el recipiente no recibe un mantenimiento adecuado, pueden aparecer microorganismos en las paredes y otras superficies.

Por esta razón, la limpieza no debería realizarse únicamente cuando la suciedad sea visible. Se trata de una labor de mantenimiento que permite conservar en mejores condiciones el agua almacenada y reducir los riesgos asociados con la acumulación de residuos.

Persona depositando agua en un recipiente. Foto: Getty Images

De acuerdo con Ecoflora, los tanques destinados al almacenamiento de agua para consumo humano deben lavarse y desinfectarse al menos cada seis meses. Durante este periodo pueden acumularse sedimentos y formarse una película de microorganismos en las paredes. A esto se suma que una tapa mal sellada o una fisura pueden facilitar el ingreso de polvo, insectos y otras partículas.

Una de las dificultades es que parte de esta suciedad no se puede detectar a simple vista. Por eso, aunque el agua salga del grifo con una apariencia normal, el tanque puede necesitar mantenimiento.

La limpieza debe contemplar tanto el lavado como la desinfección. El primero permite retirar los sedimentos y residuos adheridos al fondo y a las paredes, mientras que el segundo contribuye a eliminar los microorganismos que puedan estar presentes.

Tanque del agua. Foto: Getty Images

El procedimiento también debe incluir el vaciado controlado del tanque, la limpieza de sus superficies sin utilizar detergentes domésticos y la aplicación de un producto autorizado para la desinfección, respetando el tiempo necesario para que actúe correctamente.

Durante este proceso también es conveniente revisar elementos como la tapa, las válvulas, el flotador y las tuberías. Estas piezas pueden presentar fallas o deterioro que faciliten la entrada de contaminantes y, si se detectan a tiempo, permiten corregir el problema antes de que afecte la calidad del agua almacenada.