Manchas y moho en las paredes: esto debe hacer para eliminarlos fácil y sin complicaciones

La humedad dentro de una vivienda es un problema más común de lo que parece. Puede aparecer en paredes, techos, ventanas e incluso muebles y, aunque en algunos casos se percibe inicialmente como un inconveniente estético, con el tiempo puede convertirse en una molestia para quienes habitan allí.

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Una de las causas más frecuentes es la condensación, que ocurre cuando el aire caliente y húmedo entra en contacto con superficies frías, como vidrios, paredes o techos. Por esta razón, es común encontrar pequeñas gotas de agua en las ventanas o manchas oscuras en determinados espacios, especialmente en aquellos donde la circulación de aire es limitada.

Otra posible causa son las filtraciones de agua. Una tubería averiada, una cubierta deteriorada o una pared expuesta a la lluvia pueden hacer que el agua se acumule poco a poco. En estas situaciones suelen aparecer manchas, cambios de color, pintura levantada o zonas que permanecen húmedas durante varios días.

Los errores más comunes que aumentan la humedad en casa

De acuerdo con Humestop, combatir la humedad no consiste únicamente en eliminar las manchas que aparecen en las superficies, sino en identificar qué está provocando el problema y actuar sobre esa causa.

Humedad y moho en la pared. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los errores más frecuentes es no ventilar adecuadamente los espacios, sobre todo el baño y la cocina. Mantener las ventanas cerradas durante largos periodos impide que el aire húmedo salga y puede favorecer la aparición de moho.

También es importante revisar periódicamente la casa para detectar filtraciones, grietas o daños que puedan permitir el ingreso de agua. Atender estas fallas a tiempo ayuda a evitar que la humedad se extienda y cause deterioros mayores.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es el uso de los deshumidificadores. Estos equipos deben colocarse en las zonas donde realmente se concentra la humedad y utilizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante para obtener mejores resultados.

Así se ve la humedad en las paredes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalmente, mantener una limpieza frecuente contribuye a evitar que el polvo y la suciedad se acumulen en lugares húmedos, donde pueden generarse condiciones favorables para la aparición de moho.

En ese sentido, una adecuada ventilación, el mantenimiento de la vivienda, la atención oportuna de las filtraciones y el uso correcto de los equipos disponibles son algunas de las medidas que pueden ayudar a mantener la humedad bajo control.