Tras más de una década de retrasos, buscan solución para sede de la ESAP en Santa Marta

La construcción de la sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en Santa Marta, iniciada en 2012, permanece inconclusa y paralizada, sin que hasta ahora haya podido entrar en funcionamiento. Ante esta situación, la ESAP y ENTerritorio S.A. adelantan una revisión conjunta para encontrar una solución que permita recuperar la infraestructura.

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Según informaron ambas entidades, el proyecto fue encontrado por la nueva administración en situación de siniestro contractual, con dificultades que han impedido su culminación. Aunque desde 2022 se habían identificado alternativas para superar los inconvenientes, estas no llegaron a concretarse.

En la revisión del edificio y sus antecedentes técnicos se identificaron falencias estructurales, así como estudios de reforzamiento elaborados años atrás. Como parte del proceso, expertos de tres universidades del país ya analizaron la información disponible, mientras se adelantan acercamientos con otras dos instituciones académicas y con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

El objetivo es definir una alternativa técnica definitiva y financieramente viable que permita intervenir la construcción y avanzar en su recuperación.

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Las entidades señalaron que el proceso requiere rigor, tanto por la magnitud del proyecto y los recursos públicos comprometidos como por la necesidad de garantizar la seguridad de quienes utilizarán las instalaciones.

La ESAP y ENTerritorio aseguraron que mantendrán el seguimiento al proyecto e informarán sobre las decisiones y acciones que se adopten. La infraestructura, que lleva más de una década sin cumplir su propósito educativo, continúa a la espera de una solución que permita ponerla al servicio de la comunidad académica.