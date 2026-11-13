El video del momento exacto en el que un edificio colapsa en Nueva York, dejando 3 colombianos muertos

Las autoridades de Nueva York informaron el jueves, 12 de noviembre, que ocho personas, incluidos dos niños, murieron después del derrumbe de un edificio el pasado miércoles, lo que activó una intensa operación de búsqueda.

Confirman tres colombianos muertos por desplome de un edificio en Nueva York

Unos 250 bomberos y rescatistas fueron desplegados en el barrio de Flatbush, Brooklyn, donde colapsó un edificio residencial de tres pisos, al lado de una obra en construcción.

El New York Times informó que la víctima más joven de la tragedia tenía nueve años y que entre las nacionalidades se encontraban Ecuador, Colombia y Guatemala.

Vista del lugar donde un edificio se derrumbó el día anterior en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, el jueves 12 de noviembre de 2026. (Foto AP/Yuki Iwamura) Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

“Ha sido una mañana y una noche devastadoras para nuestra ciudad”, dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien anunció el último saldo de muertos y afirmó que más de una docena de personas resultaron heridas.

Algunos videos fueron publicados en redes sociales en el que se ve el momento exacto del desplome de la edificación.

Una cámara de seguridad capturó el aterrador momento en que el edificio de tres pisos en Brooklyn colapsó, enviando escombros volando y envolviendo un pasillo vecino en una espesa nube de polvo.

WATCH: Dramatic Ring camera footage captures the moment building collapses in Brooklyn, trapping multiple people and leaving 8 dead. https://t.co/GmMX919SKG — Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026

El Consulado de Colombia en Nueva York emitió un comunicado oficial tras el desplome de un edificio en Brooklyn ocurrido el miércoles 11 de noviembre.

En el documento, la entidad confirma que entre las víctimas mortales se encuentran tres ciudadanos colombianos: dos menores de edad y un adulto. Asimismo, reporta que una ciudadana colombiana resultó herida y se encuentra recibiendo atención médica.

Una de las víctimas mortales fue el ecuatoriano Gabriel Siguencia, de 22 años, cuya hermanastra dijo en una entrevista entre lágrimas que él trabajaba en la obra contigua cuando el edificio se derrumbó.

El edificio, una construcción de 1930 con cuatro apartamentos y un local comercial en la planta baja, cayó sobre una obra de excavación vecina.

Empleados del Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York y miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) inspeccionan la azotea de un edificio contiguo a otro que se derrumbó el día anterior, en el distrito de Brooklyn Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

Otro edificio adyacente también resultó afectado por el derrumbe, que dejó expuestas una escalera y varias habitaciones.