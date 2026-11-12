Rehabilitación y uso de prótesis buscan devolver autonomía a integrantes de la Fuerza Pública amputados por el conflicto armado

De acuerdo con las estadísticas de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, con corte a febrero de 2026, Colombia registra 12.722 víctimas de estos hechos, de las cuales 5.190 son civiles.

Frente a este panorama, el Hospital Militar Central y Ottobock trabajan conjuntamente en una iniciativa audiovisual para visibilizar las historias de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado y mostrar la importancia de los procesos de rehabilitación y el uso de prótesis para recuperar la movilidad y retomar sus proyectos de vida.

El Hospital Militar Central brinda atención en salud a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, incluidos los integrantes de la Fuerza Pública que requieren rehabilitación tras sufrir amputaciones. Ottobock, por su parte, aporta tecnología y soluciones de movilidad adaptadas a las condiciones y necesidades de cada paciente.

“En un proceso de rehabilitación, una prótesis representa mucho más que recuperar la posibilidad de caminar. Puede significar volver al trabajo, estudiar, compartir con la familia o retomar actividades que hacen parte del proyecto de vida de una persona. Por eso, cada solución debe responder a las condiciones físicas, necesidades y objetivos de quien la utiliza”, explica Juan Pablo Caballero, coordinador de Marketing Andina de Ottobock.

En el marco de esta alianza, la compañía aporta prótesis de tecnología intermedia y alta, seleccionadas según el nivel de amputación, la condición física y el nivel de actividad de cada paciente. El proceso comprende valoración clínica, adaptación personalizada y seguimiento.

La rehabilitación no termina con la entrega de una prótesis. La adaptación progresiva, el entrenamiento y el desarrollo de nuevas habilidades permiten que las personas avancen en la recuperación de su movilidad y puedan realizar actividades como subir escaleras, caminar mayores distancias, regresar al trabajo o practicar deporte.

El acompañamiento también busca fortalecer la confianza y la independencia de los pacientes, así como facilitar su participación en espacios familiares, sociales y laborales, de acuerdo con sus capacidades y objetivos.