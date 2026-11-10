Fintech busca ampliar el acceso financiero de mineros y cafeteros en Colombia

En Colombia, el acceso al sistema financiero sigue siendo un desafío para los sectores minero y cafetero. Según datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la central de información Experian, solo el 44,1 % de los 88.169 mineros de subsistencia registrados tiene un producto financiero activo o vigente. En el sector cafetero, el Banco de Bogotá ha reportado tasas de bancarización cercanas al 75 % entre sus agremiados, una actividad de la que dependen cerca de 540.000 familias en el país.

Aunque la Ley 2177 de 2021 busca promover la inclusión bancaria de los actores mineros y facilitar su acceso a productos y servicios de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, la vinculación de estos sectores al sistema financiero continúa siendo un reto. En ese contexto, han surgido alternativas desde el sector fintech.

Una de ellas es Spectre Consulting, compañía que conecta a mineros y cafeteros colombianos con el sistema financiero internacional. La empresa reporta más de US$80 millones movilizados en operaciones financieras y conexiones transaccionales en más de 80 países.

Su modelo busca facilitar la recepción de pagos de compradores internacionales y la disponibilidad de recursos para adquirir materias primas y mantener las operaciones comerciales, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura bancaria es limitada.

Leidy Ocampo, cofundadora de Spectre Consulting, explica que la solución integra la recepción y conversión de pagos internacionales mediante intermediarios del mercado cambiario autorizados, la gestión de liquidez y la entrega de recursos a través de transferencias bancarias o transportadoras de valores.

Leidy Ocampo, cofundadora de Spectre Consulting. Foto: Suministrada / Spectre Consulting - API

“El proceso comienza con la vinculación del cliente y la revisión de documentos comerciales, como contratos, facturas e instrucciones de giro. Una vez validada la operación, se coordina la recepción de los dólares y su conversión a pesos mediante intermediarios del mercado cambiario autorizados. Posteriormente, los recursos se entregan por el canal acordado, con los respectivos soportes de la transacción. Nuestro objetivo es reducir las brechas financieras que enfrentan los mineros y cafeteros”, puntualiza Ocampo.

La compañía también aplica procedimientos de debida diligencia y trazabilidad documental para verificar a los participantes, los soportes de cada operación y el destino de los recursos.