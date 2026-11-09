Best Branding Awards Colombia: estos son los 16 finalistas de su primera edición

La primera edición colombiana de los Best Branding Awards ya tiene sus finalistas. Catorce marcas, diez agencias y dos equipos internos llegaron a esta etapa del concurso, con proyectos que abarcan desde la creación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, hasta la renovación de marcas con décadas de presencia en el mercado, como Pony Malta y el detergente TOP.

El certamen es organizado por Valora Colombia en alianza con la revista P&M y hace parte de una iniciativa creada por Grupo Valora en Chile, donde ya suma seis ediciones. También se realiza en México, Ecuador y Perú.

Los finalistas corresponden a proyectos de las siguientes marcas:

Siigo

Nu Colombia

Homecenter

Alpina

Domino’s

DA VIbank

Huevos Oro

Pony Malta

Detergente TOP

Bre-B (Banco de la República)

El Corral

Grupo Argos

Imusa

Havoline

Entre los proyectos seleccionados están “Creación de la marca Bre-B (nombre e identidad visual)”, de FutureBrand Colombia para el Banco de la República; “Pony Malta: evolucionando la bebida de campeones”, de Panorama Branding para Bavaria, y “Reactivando un ícono del cuidado de la ropa”, de la misma agencia para el detergente TOP.

En la primera fase de evaluación participaron más de 60 expertos de la industria, entre representantes de marcas, consultoras de branding, agencias y agencias de medios, académicos, investigadores de mercados y periodistas especializados.

Los jurados calificaron los proyectos con tres criterios: desafío, con un peso del 25 %; solución, que representa el 50 %, e impacto, equivalente al 25 %. La evaluación tuvo en cuenta el contexto, los objetivos, la estrategia y los resultados demostrables de cada iniciativa.

En una segunda ronda, un gran jurado elegirá el reconocimiento Best of the Year entre los ocho puntajes más altos de las categorías elegibles. El premio busca reconocer el proyecto que mejor demuestre el valor del branding como herramienta de gestión de marca.

Los ganadores y el primer Best of the Year de Colombia se conocerán el 19 de noviembre de 2026, durante la ceremonia de premiación.