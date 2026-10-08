Carolina Angarita, la CEO que ayuda a otros líderes a cuestionar creencias y conectar con su propósito

Durante 27 años construyó una carrera que muchos envidiarían: fue vicepresidente de RCN Televisión, y gerente general de Google Colombia y de Discovery Networks. Pero el éxito profesional dejó de ser suficiente. Aunque todo parecía en orden, sentía un vacío y vivía en “piloto automático”.

A eso se sumaron desafíos familiares que la llevaron a preguntarse qué quería construir para sí misma y qué hacer con lo aprendido para servir a otros. En 2018, comenzó a compartir su experiencia y trayectoria a través de su libro bestseller La magia sí existe y de sus redes sociales.

¿Para qué el éxito, si no te sientes libre?

Poco a poco, aquello se convirtió en un proyecto profesional de mentoría para líderes. Así creó el programa LIT Club y la inmersión transformativa The Jump Experience, desde donde acompaña a líderes a reconocer su potencial, conectar con su propósito y crear conscientemente su futuro.

Comunicadora social y periodista, con un máster en Periodismo Internacional y formación en liderazgo innovador, neurociencia y reprogramación mental, es también conferencista internacional y coautora de otros dos best sellers.

Ha convertido su trayectoria, experiencia y conocimiento en una metodología para impulsar el desarrollo de otros.

“La marca personal es algo que construimos diariamente con nuestras acciones; es, finalmente, lo que dejamos en los demás. Para mí es el mayor activo en mi propósito de guiar líderes para desplegar su potencial y su grandeza y crear, consciente y deliberadamente, un mejor futuro”.