Seguros Mundial obtuvo el sello ‘Verde de Verdad’ por gestión ambiental

Seguros Mundial obtuvo el sello Verde de Verdad de CO2CERO, en la categoría Semilla, luego de medir su huella de carbono corporativa y desarrollar acciones de gestión ambiental durante 2025.

De acuerdo con la medición realizada bajo la metodología del GHG Protocol, la operación de la aseguradora generó 2.475,61 toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e). El análisis permitió identificar las principales fuentes de emisiones y estableció la movilidad y el transporte como los frentes en los que la compañía deberá concentrar sus esfuerzos.

Entre las iniciativas implementadas está el aprovechamiento del 95 % de 100 kilogramos de uniformes en desuso, mediante una alianza con CrearJ. El proceso permitió transformar 150 prendas en 120 nuevos productos.

También, a través del proyecto Amazoniko, se gestionaron 947,52 kilogramos de materiales reciclables. Según estimaciones de la compañía, esta actividad evitó la emisión de 2.430 kilogramos de CO₂ equivalente, ahorró 2.045 kWh de energía y preservó 29.000 litros de agua.

En materia de restauración ambiental, se sembraron 1.020 árboles en jornadas realizadas en Suesca, Guaymaral, Meta y el Sendero de las Moyas. Además, se desarrollaron actividades de plogging, voluntariados y 13 capacitaciones para los colaboradores sobre cambio climático, consumo responsable, movilidad sostenible y uso eficiente de los recursos.

“Recibir el sello Verde de Verdad representa la validación del trabajo que venimos desarrollando para comprender y gestionar nuestro impacto ambiental. Más que un reconocimiento, es una motivación para seguir midiendo, mejorando nuestros procesos e involucrando a nuestros colaboradores en la construcción de una cultura organizacional cada vez más consciente y responsable”, resaltó Angela Pinillos, vicepresidenta de Talento Humano y Cultura Organizacional.

La compañía señaló que sus próximos pasos estarán enfocados en fortalecer la medición de su huella de carbono, ampliar las iniciativas de economía circular e impulsar nuevas acciones de restauración de ecosistemas.