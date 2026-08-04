Seguros Mundial creció 21 % en seguros generales y abrió nueva sede administrativa en Bogotá

Seguros Mundial informó que entre 2025 y lo corrido de 2026 superó los $1,4 billones en pagos de siniestros. La compañía también señaló que ha emitido más de 1,8 millones de pólizas mediante aliados tecnológicos, a través de plataformas y canales digitales para productos como el SOAT y otras soluciones de protección.

A junio de 2026, la aseguradora registró un crecimiento del 21 % en seguros generales, sin incluir el SOAT. Según la compañía, este resultado estuvo impulsado por los ramos de Cumplimiento, Responsabilidad Civil, Vehículos Pesados de Carga y Seguro Decenal. En este último ocupa el segundo lugar del mercado nacional. En SOAT, indicó que mantiene el liderazgo apoyado en aliados como Nequi, Rappi, Puntos Colombia y Mercado Libre.

Durante el periodo, Standard & Poor’s ratificó la calificación AA de la compañía y mejoró su perspectiva de estable a positiva. ACOAS la reconoció, por segundo año consecutivo, como la aseguradora número uno en el ramo de Cumplimiento para corredores y agencias de seguros en Colombia, y segunda en Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. También recibió el premio nacional ‘Empresas que Cuidan’ 2026 y un reconocimiento de Great Place to Work.

La compañía inauguró además la Torre Seguros Mundial, su nueva sede administrativa en Bogotá, con capacidad para más de 800 colaboradores y espacios para intermediarios y aliados estratégicos.

El presidente de la compañía, Juan Enrique Bustamante, afirmó que “este espacio primero fue diseñado y construido por colombianos; nos aseguramos de que el diseño fuera un espacio para trabajar juntos”. También señaló que “en nuestra cultura creemos que podemos hacer mejores cosas cuando nos unimos”. Además, agregó: “Los ladrillos son una cosa; lo que hay dentro, la familia, el espíritu y la visión, es otra. Nos dejaron un legado y hay que cumplirlo”.