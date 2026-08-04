¿Quiere invertir en bitcoin? Este nuevo fondo promete proteger el capital

La comisionista de bolsa Acciones & Valores anunció el lanzamiento de un Fondo de Inversión Colectiva que permitirá a los inversionistas obtener exposición al comportamiento del bitcoin sin comprar directamente la criptomoneda y con protección del 100 % del capital al vencimiento.

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El vehículo de inversión está dirigido a personas interesadas en participar en el mercado de criptoactivos, pero que prefieren evitar la volatilidad, la administración de billeteras digitales y la custodia de claves. La inversión mínima será de $1 millón de pesos y el fondo tendrá un plazo de 31 meses.

Los recursos se invertirán mediante una nota estructurada que brinda exposición a un ETF llamado IBIT, administrado por BlackRock, que replica el comportamiento del precio del bitcoin. Según la empresa, esta estructura permite acceder al potencial de valorización del activo sin necesidad de adquirir criptomonedas de forma directa.

Luis Felipe Aparicio, gerente de Acciones & Valores, explicó que el objetivo es ofrecer una alternativa administrada por expertos para quienes creen en el potencial del bitcoin, pero buscan limitar el riesgo sobre el capital invertido.

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El fondo ofrece un potencial de rentabilidad de hasta el 50 % en dólares si el activo registra una valorización durante el plazo de la inversión. Sin embargo, los inversionistas deberán mantener sus recursos hasta el vencimiento, ya que no se permiten retiros anticipados.

La comisionista señaló que el lanzamiento se produce en un contexto en el que varios analistas consideran que el bitcoin atraviesa un periodo de precios atractivos tras la corrección registrada desde los máximos del año pasado. La firma agregó que la estrategia es similar a la utilizada anteriormente en fondos estructurados sobre acciones de Brasil y Estados Unidos, desarrollados durante periodos de caídas en esos mercados.