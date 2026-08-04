Spotify supera los 300 millones de suscriptores Premium y acelera el crecimiento de sus ingresos

Spotify alcanzó un nuevo hito en el segundo trimestre de 2026 al superar los 300 millones de suscriptores Premium, convirtiéndose en el primer servicio de streaming de audio en lograr esta cifra. La plataforma también registró un crecimiento de 12 % en usuarios activos mensuales (MAU), que llegaron a 777 millones.

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La compañía reportó ingresos por 4.8 mil millones de euros, un incremento de 14% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el margen bruto alcanzó un récord de 33,4 %. Además, el ingreso operativo fue de 655 millones de euros.

Frente a esto, Alex Norström, co-CEO de Spotify, explicó que “Tenemos una escala que pocas empresas en la historia han alcanzado, un negocio que es saludable y se está expandiendo, y oportunidades que solo nosotros estamos en posición de perseguir. Spotify está presente a lo largo de todo tu día: el viaje diario, el ejercicio, el estudio, los juegos, la cena y el sueño“.

Por su parte, Gustav Söderström, también co-CEO, afirmó que “este trimestre demostró que ya estamos construyendo ese futuro: mejor ingeniería, lanzamientos más rápidos, nuevos productos y nuevas formas de interacción para los usuarios”.

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Latinoamérica sigue siendo una región clave para Spotify. El 21 % de sus usuarios activos mensuales y el 24 % de sus suscriptores Premium se encuentran en esta región. La plataforma también informó que alberga cerca de siete millones de títulos de pódcast y que el consumo de este formato en video ha crecido más de 140 % desde el lanzamiento de SPP. Además, más de 500 millones de usuarios han reproducido un pódcast en video.

En el segmento de audiolibros, Spotify ofrece más de 700.000 títulos en mercados de habla inglesa. La compañía también destacó que pagó US$11.000 millones a la industria musical durante 2025, elevando a cerca de US$70.000 millones el total entregado a titulares de derechos desde su creación.