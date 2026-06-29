Shakira vuelve a estar en el centro de la escena musical internacional.

La cantante colombiana continúa consolidando el impacto de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, que avanza con fuerza en las plataformas digitales y reafirma la conexión que la artista ha construido durante años con los grandes eventos deportivos.

“Dai Dai” de Shakira alcanza cifras millonarias y confirma su impacto global en las plataformas digitales

El lanzamiento de “Dai Dai” representa un nuevo desafío para Shakira, quien ya tiene una historia marcada por los himnos mundialistas.

La artista fue protagonista de uno de los mayores éxitos asociados a una Copa del Mundo con “Waka Waka (This Time for Africa)”, canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, considerada una de las piezas musicales más recordadas de estos torneos.

Ahora, más de una década después, la cantante colombiana vuelve a conquistar al público internacional con un tema que combina sonidos latinos con influencias globales y que ha logrado una rápida expansión en servicios de reproducción musical.

Según los datos de rendimiento compartidos sobre la canción, “Dai Dai” supera los 268 millones de visualizaciones en YouTube y los 110 millones de reproducciones en Spotify, cifras que reflejan el alcance que ha tenido el lanzamiento desde su estreno.

Además, el tema ha logrado ubicarse entre las canciones más escuchadas del mundo en Spotify y ha alcanzado posiciones destacadas en los rankings digitales internacionales.

La crítica asegura que Shakira y Burna Boy han alcanzado algo histórico y sin antecedentes:

Más de 268 millones de visualizaciones en YouTube.

Más de 110 millones de reproducciones en Spotify.

#1 en la lista de canciones de iTunes a nivel mundial.

Puesto #2 Global de Spotify.

La FIFA informó que la canción formaba parte de los temas con mayor presencia dentro del movimiento musical del Mundial 2026.

Dai Dai, la canción de Shakira y Burna Boy, aparece en el segundo lugar del ranking Top Songs Global de Spotify Charts. Foto: Top Songs Global de Spotify Charts.

Shakira y los mundiales: una historia de éxitos que trasciende la música y el fútbol

La relación entre Shakira y el fútbol mundial se ha convertido en una de las más reconocidas de la música contemporánea.

La colombiana participó en distintas ediciones del torneo: estuvo vinculada con el Mundial de 2006, protagonizó “Waka Waka” en 2010 y presentó “La La La” durante Brasil 2014.

Con “Dai Dai”, la artista suma un nuevo logro a una trayectoria que la ha convertido en una de las figuras latinas con mayor impacto internacional.

El fenómeno de la canción también refuerza la capacidad de Shakira para mantenerse vigente en distintas generaciones de seguidores, combinando la fuerza de sus anteriores éxitos con una nueva producción pensada para un escenario global.

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Más allá de los números, “Dai Dai” representa para Shakira la oportunidad de volver a unir música y fútbol, dos elementos que han acompañado algunos de los momentos más importantes de su carrera.

El crecimiento de la canción en las plataformas digitales confirma que la artista continúa siendo una de las figuras latinoamericanas con mayor alcance mundial y que su nombre sigue asociado a grandes eventos internacionales