Colombia lideró las búsquedas internacionales de vivienda en Miami durante el Mundial de la Fifa 2026

La realización de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami coincidió con un aumento del interés de compradores internacionales por el mercado inmobiliario de la ciudad. Según MIAMI REALTORS® + RWorld, Colombia encabezó las búsquedas de propiedades durante junio, con el 7,9 % del total de consultas registradas en MiamiRealtors.com.

El resultado se produjo mientras Miami recibió cuatro partidos del Mundial, entre ellos el encuentro entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium. Durante ese compromiso, cerca del 85 % de los 65.000 asistentes apoyó a la Selección Colombia.

Después de Colombia, los países con mayor volumen de búsquedas fueron Canadá, España, India, Brasil, Venezuela, México, Argentina, Alemania y Filipinas.

“El Mundial permitió que millones de personas vieran una realidad que en Miami vivimos todos los días: nuestra ciudad es el principal punto de encuentro entre Estados Unidos y América Latina. Ese vínculo cultural también se refleja en el mercado inmobiliario, donde los compradores latinoamericanos siguen confiando en Miami como un destino para invertir, proteger su patrimonio y construir proyectos de vida a largo plazo”, afirmó Alfredo Pujol, presidente del Consejo de Administración de MIAMI REALTORS® + RWorld.

La organización también informó que Colombia fue el principal comprador extranjero de vivienda residencial en el sur de Florida durante 2025, con inversiones superiores a USD 660 millones.

De acuerdo con la National Association of REALTORS®, Miami también ocupó el primer lugar entre los destinos preferidos por compradores internacionales de vivienda en Estados Unidos, mientras Florida concentró una de cada cinco adquisiciones realizadas por este segmento.