Nefrouros recibe aval de la SIC para avanzar en la adquisición del negocio renal de Vantive en Latinoamérica

Nefrouros, compañía que hace parte de MoMentum Holding, recibió autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para avanzar en la transacción relacionada con la adquisición del negocio de servicios de cuidado renal de Vantive en Latinoamérica.

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La operación forma parte de la estrategia de expansión internacional del grupo colombiano de salud, que cuenta con 19 años de experiencia en el sector. Su cierre permitiría ampliar significativamente su capacidad de atención y presencia regional.

De acuerdo con la compañía, una vez se concrete la transacción, Nefrouros y MoMentum Holding atenderán a más de 67.000 pacientes y tendrán una red de más de 110 unidades renales en Colombia, Brasil, Ecuador, Guatemala y República Dominicana.

Con esta operación, el grupo proyecta convertirse en el segundo mayor proveedor de servicios de cuidado renal de Latinoamérica.

El presidente de MoMentum Holding, Mauricio Osorio, señaló que la adquisición permitirá integrar equipos, experiencia y talento para fortalecer la plataforma regional de atención especializada.

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La compañía indicó que, durante los próximos meses, su prioridad será garantizar la continuidad y calidad de los servicios para los pacientes. Tras el cierre, comenzará la integración de los equipos, procesos y capacidades de ambas organizaciones.

La autorización de la SIC representa un avance en el proceso, pero la transacción todavía debe completar su cierre.