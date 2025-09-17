SEMANA representa a Colombia en la final del Premio Roche 2025 de salud con el especial ‘Los órganos no van al cielo’

SEMANA hace historia en el Premio Roche de periodismo en salud tras quedar seleccionado entre los nueve finalistas de 669 inscritos en la decimotercera edición del certamen.

Estos premios son una iniciativa de Roche América Latina, con la secretaría técnica de la Fundación Gabo, la cual busca reconocer la excelencia periodística en salud y ciencia.

Este medio de comunicación aparece segundo en la lista, representando a Colombia entre los trabajos periodísticos de 19 países de América Latina, así como de España y Portugal.

La periodista Angélica Barrera López fue la encargada de construir el especial de SEMANA titulado Los órganos no van al cielo. Este artículo se encuentra entre los finalistas que fueron elegidos tras una preselección de 81 trabajos.

“El trabajo narra con sensibilidad y rigurosidad una temática que sigue siendo un desafío en América Latina. La investigación periodística y la alta calidad narrativa del texto permiten que se les dé relevancia a los determinantes sociales y culturales que influyen en el acceso a la salud. La estructura del texto y la utilización de recursos multimedia facilitan la lectura y contribuyen al equilibrio entre datos y testimonios de valor”, dice el concepto del jurado del Premio Roche 2025 sobre el trabajo de SEMANA.

Anualmente, el premio se entrega en tres categorías. En 2025, están definidas en periodismo escrito, periodismo audiovisual y cobertura, que estarán enfocadas en las siguientes temáticas:

Desafíos y oportunidades en la atención sanitaria.

Prevención, diagnóstico y atención primaria.

Valor de la innovación para la atención sanitaria.

Mujer y salud.

En una ronda final, los jurados y un asesor médico escogerán tres finalistas y un ganador por cada categoría. Los ganadores se darán a conocer el próximo 8 de octubre en una ceremonia de premiación durante el Roche Press Day 2025 en Ciudad de México.