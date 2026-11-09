Consultora colombiana recibe premio Reed Latino 2026 en la categoría de gobierno

La firma colombiana Clave obtuvo el premio a consultor revelación de gobierno en los Reed Latino 2026, certamen que reconoce el trabajo de profesionales de la consultoría política en América Latina. La distinción fue otorgada a la agencia fundada por Valeria Restrepo e Isabella Peña, que está próxima a cumplir su primer año de operación independiente.

El reconocimiento se dio en una edición que reunió a consultores de distintos países de la región y en la que un grupo de representantes colombianos también obtuvo galardones. Entre los participantes estuvieron profesionales de México, Chile y Perú.

La agencia Clave, fundada por Valeria Restrepo e Isabella Peña, obtuvo el reconocimiento en la categoría de consultor revelación de gobierno. Foto: Suministrada / Agencia Clave - API

Clave desarrolla actividades de estrategia y comunicación política, con énfasis en asuntos de gestión y comunicación gubernamental. Actualmente, su equipo asesora a alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país, así como a congresistas y representantes de los sectores político y gremial.

La agencia también comenzó a trabajar en proyectos relacionados con las elecciones de 2027, con el propósito de aplicar su metodología en los procesos democráticos que se realizarán el próximo año.

El premio llega después de varios años de experiencia de sus fundadoras en el sector de la consultoría política, trayectoria que ahora desarrollan a través de esta firma independiente.

En la misma edición de los Premios Reed Latino fue reconocido el consultor Carlos Suárez por su trabajo en la campaña del actual presidente, Abelardo de la Espriella.