Gladys Vega: la cazatalentos que une a altos directivos con organizaciones de primer nivel

Su trabajo consiste en unir líderes C-Level con organizaciones de primer nivel. “Tengo una gran capacidad de conectar puntos y analizar perfiles desde una perspectiva amplia para plantear consultorías que ayuden a empresas, directivos y equipos a alcanzar niveles excepcionales de efectividad y desempeño”, dice esta psicóloga egresada de la Universidad Javeriana que quería ser psicoanalista.

Su primer trabajo en una empresa cazatalentos le quitó la idea de montar su propio consultorio para abrazar el mundo corporativo. Ya son 30 años de experiencia laboral: 20 de ellos como líder de Recursos Humanos de Allianz, Banco Agrario, Colsubsidio y Altra Inversiones, y otros diez en el mundo de la consultoría, primero en una firma de liderazgo internacional y, actualmente, como socia de Marble Headhunter, una compañía regional de búsqueda y evaluación de líderes.

Además, es socia de Conectando Puntos, una consultora que se enfoca en el desarrollo de equipos de alto desempeño. Especialista en Desarrollo Humano y Alta Dirección en Gestión Estratégica, en su condición de cazatalentos ha acompañado a más de cien compañías y 250 ejecutivos. Su misión es encontrar perfiles, de hombres o mujeres, para hacer parte de juntas directivas y ocupar cargos C-Level. “En Colombia hay mucho talento, no importa el género. El año pasado ubicamos a 60 ejecutivos en empresas de Centroamérica. Me encanta crear condiciones de futuro para las personas y las entidades y desarrollar su potencial”.