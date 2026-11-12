Tres jóvenes representarán a Colombia

Tres jóvenes colombianos que emprendieron para responder a retos de sus comunidades representarán al país en México en el XI Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, en diciembre de 2026. Se trata de Adrián José Cassiani Reyes, creador de Re-Kupera; Andrés Camilo Sotto García, de ReOrigen; y Dayan Xiomara Mesa Blanco, de KillaMind, ganadores de la tercera edición del Desafío de Creadores de Nestlé. Seleccionadas entre más de 900 propuestas, sus iniciativas abordan problemáticas como el desperdicio de alimentos y la seguridad alimentaria; la generación de ingresos para campesinos del Cañón del Micay; y la atención temprana a crisis emocionales mediante la IA.

La participación en México será un nuevo paso en el recorrido de estos emprendedores. Además, como ganadores del programa, recibirán en conjunto 240 millones de pesos en capital semilla: 80 millones para cada proyecto, junto con acompañamiento para fortalecer su desarrollo. Estos recursos les permitirán avanzar en el fortalecimiento de sus empresas para incrementar el impacto de sus proyectos en sus comunidades. Estas son las iniciativas de los tres jóvenes que representarán a Colombia:

Re-Kupera , creado por Adrián José Cassiani Reyes en el suroccidente de Cartagena, se dedica a recuperar frutas y verduras aptas para el consumo que son descartadas por el mercado y las transforma en sopas y cremas. Con ello, no solo mitiga el desperdicio anual de alimentos, que en Colombia se ubica en 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, sino también la falta de acceso a alimentación suficiente para comunidades vulnerables de Cartagena, logrando recuperar 8 toneladas de alimento y entregar más de 10.000 sopas.

, creado por Adrián José Cassiani Reyes en el suroccidente de Cartagena, se dedica a recuperar frutas y verduras aptas para el consumo que son descartadas por el mercado y las transforma en sopas y cremas. Con ello, no solo mitiga el desperdicio anual de alimentos, que en Colombia se ubica en 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, sino también la falta de acceso a alimentación suficiente para comunidades vulnerables de Cartagena, logrando recuperar 8 toneladas de alimento y entregar más de 10.000 sopas. ReOrigen , es un proyecto fundado por Andrés Camilo Sotto García que convierte hoja de coca de origen campesino del Cañón del Micay en una tisana con identidad territorial. Con esta iniciativa genera alternativas económicas lícitas para las familias del territorio, realizando compras mensuales a productores para su venta en tiendas de especialidad en Bogotá, Cali y Popayán.

, es un proyecto fundado por Andrés Camilo Sotto García que convierte hoja de coca de origen campesino del Cañón del Micay en una tisana con identidad territorial. Con esta iniciativa genera alternativas económicas lícitas para las familias del territorio, realizando compras mensuales a productores para su venta en tiendas de especialidad en Bogotá, Cali y Popayán. KillaMind, el emprendimiento creado por Dayan Xiomara Mesa Blanco es una plataforma con inteligencia artificial conversacional que identifica de manera temprana señales de riesgo emocional en estudiantes. Soluciona la detección tardía de crisis emocionales apoyando a las áreas de bienestar en las instituciones educativas, actualmente, cuenta con un piloto activo en cinco instituciones con 138 estudiantes en Barranquilla.