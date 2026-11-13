J.P. Morgan cumple 20 años en Colombia y supera los US$6.000 millones en financiación de infraestructura

J.P. Morgan cumple 20 años de operación local en Colombia, periodo en el que pasó de tener una presencia enfocada principalmente en renta fija y divisas a consolidar una oferta que incluye banca corporativa, de inversión, gestión de activos, banca privada, pagos y comercio exterior.

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Sin embargo, la relación de la entidad financiera con el país se remonta a más de 125 años. En 1898, Chemical Bank, una de sus instituciones predecesoras, estableció una cuenta con el Banco de Colombia y comenzó a financiar operaciones de exportación de café. Posteriormente, en 1964, Chase Manhattan Bank abrió una oficina de representación en Bogotá.

En 2006, JPMorgan Chase estableció JP Morgan Corporación Financiera en la capital, lo que permitió ampliar su operación de banca mayorista. En 2020, recibió autorización para convertirse en banco en Colombia e incorporar capacidades locales de pagos y banca transaccional.

Entre sus principales hitos, la firma destaca su participación constante entre los tres principales creadores de mercado de títulos de deuda pública (TES) y la estructuración de más de US$6.000 millones en deuda para financiar proyectos de infraestructura, incluidos los programas 4G y 5G.

Actualmente, los equipos de Colombia también respaldan clientes y operaciones en Perú, Panamá, Centroamérica y el Caribe.

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De cara a los próximos años, la entidad busca fortalecer sus negocios de divisas mediante nuevas plataformas electrónicas y canales digitales, además de ampliar sus soluciones de comercio exterior, financiación y capital de trabajo.

“Celebramos 20 años de operación local, pero nuestra historia con Colombia comenzó hace más de 125 años. Hemos crecido junto con el país y su sistema financiero. Esa trayectoria nos ha permitido desarrollar un conocimiento profundo del mercado colombiano, su regulación y las necesidades de nuestros clientes. Hoy combinamos ese conocimiento con la experiencia y las capacidades globales de J.P. Morgan para ofrecer acceso a soluciones de alcance internacional, respaldadas por el talento y la presencia local que este mercado exige”, concluyó Ángela Hurtado, senior country officer de J.P. Morgan en Colombia.