Banco Europeo de Inversiones aprueba financiación para ampliar la producción de vacunas en Colombia

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgará un préstamo de capital de riesgo por 15 millones de euros a VaxThera, compañía colombiana de biotecnología, para ampliar su capacidad de fabricación de vacunas y productos biofarmacéuticos en el país. La operación cuenta con el respaldo de la Comisión Europea mediante la iniciativa Global Gateway y corresponde al primer tramo de un paquete de financiación aprobado por 35 millones de euros.

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Los recursos se destinarán a la construcción, adecuación y validación de la segunda fase de la planta de la compañía, así como a actividades de transferencia de tecnología e investigación y desarrollo. Con esta ampliación, VaxThera podrá producir hasta 250 millones de dosis al año y entre 600 y 700 millones en modo pandemia de productos biológicos líquidos y liofilizados.

La infraestructura permitirá integrar procesos de fabricación de principio a fin, incluido el procesamiento de los componentes biológicos y el llenado de precisión.

Además, la empresa podrá fabricar sus propias vacunas, sujetas a aprobación regulatoria, y ofrecer servicios de desarrollo y producción por contrato para otros productos biológicos.

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La operación también contempla una subvención de asistencia técnica por 1,5 millones de euros para apoyar tres candidatos a vacuna del portafolio de investigación y desarrollo de VaxThera.

Según las entidades participantes, el proyecto busca fortalecer el acceso regional a vacunas, diversificar las cadenas de suministro y mejorar la preparación frente a enfermedades infecciosas con potencial pandémico.

Asimismo, pretende reducir la dependencia de productos biológicos importados y desarrollar capacidades científicas y técnicas en Colombia.