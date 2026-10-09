Gobierno de Abelardo De La Espriella anuncia línea de crédito por $ 20.000 millones para empresarios del Quindío

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció una línea especial de crédito de 20.000 millones de pesos a través de Bancóldex para respaldar a los empresarios del Quindío y contribuir a la recuperación de la actividad productiva del departamento.

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La medida hace parte de una agenda que articula financiación, infraestructura, turismo y conectividad. El plan fue revisado durante una jornada de trabajo en la que participaron el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, el gobernador del Quindío, representantes del Fondo Patria Milagro, la Federación Nacional de Cafeteros, Fontur y otras entidades.

Durante el encuentro, el ministro señaló que la recuperación debe incluir tanto la reconstrucción física como la reactivación económica.

“Reconstruir el Quindío no es solamente levantar lo que se cayó; es devolverle a su gente las oportunidades para trabajar, producir y salir adelante”, afirmó Gómez Amín.

Mauricio Gómez Amín. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La línea de crédito será uno de los instrumentos para apoyar a los negocios locales. Según el Ministerio, estará acompañada de iniciativas de infraestructura turística, promoción de destinos, conectividad y fortalecimiento empresarial, con el propósito de contribuir a la generación de empleo y a la recuperación de los ingresos familiares.

En materia de infraestructura, la agenda contempla proyectos turísticos, culturales y de espacio público en diferentes municipios. Entre las iniciativas revisadas se encuentran la recuperación de plazas de mercado y galerías, espacios culturales, miradores, malecones y escenarios gastronómicos y artesanales.

Por medio de Fontur, la cartera también acompaña proyectos turísticos, la consolidación de los Pueblos Milagro y acciones de promoción orientadas a atraer visitantes. Estas iniciativas involucran actividades como hotelería, restaurantes, transporte, operación turística, artesanías y comercio.

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La conectividad aérea y regional es otro componente del plan. El Ministerio indicó que trabaja con aerolíneas y otros actores para recuperar el flujo de visitantes al Quindío y al Eje Cafetero, mejorar las conexiones con mercados nacionales e internacionales y apoyar las rutas regionales para alcanzar niveles sostenibles de demanda.

Ayudas para los empresarios afectados por el terremoto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La agenda incluye, además, la recuperación de la ruralidad cafetera. La Federación Nacional de Cafeteros presentó avances en las intervenciones en fincas y territorios afectados, así como acciones de acompañamiento a las familias del sector.

La coordinación con las autoridades territoriales y el Fondo Patria Milagro busca avanzar en la recuperación de viviendas, infraestructura productiva y vías rurales.

El Ministerio informó que continuará coordinando estas acciones con la Gobernación del Quindío, los gremios y el sector privado, con el fin de vincular la reconstrucción con la inversión, la actividad empresarial y la generación de empleo.