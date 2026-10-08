Analdex alerta por sobretasa a la carga en Buenaventura y su impacto en el comercio exterior

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) informó que la sobretasa establecida por la Alcaldía de Buenaventura para la circulación de carga podría generar sobrecostos de entre 86.000 y 91.000 millones de pesos al año para importadores y exportadores.

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La medida está contemplada en el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026, que establece un precio público por circulación de 4.235 pesos por cada tonelada que entre o salga de las terminales portuarias del municipio. Según Analdex, el cobro será asumido por los propietarios de las mercancías y facturado junto con los servicios portuarios.

El gremio detalla las afectaciones que se generarían. Foto: ANI

“El cobro recae directamente sobre los propietarios de la mercancía”, señaló el gremio, al explicar que el costo podría trasladarse posteriormente a las empresas y consumidores.

Con la tarifa establecida, un tractocamión con 30 toneladas tendría un cobro de 127.050 pesos, mientras que un contenedor de 40 pies con 22 toneladas pagaría 93.170 pesos. El decreto contempla además la indexación del valor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que llevaría la tarifa a cerca de 4.500 pesos por tonelada en 2027.

Analdex informó que durante 2025 la zona portuaria de Buenaventura movilizó 21,4 millones de toneladas de comercio exterior, correspondientes a 17,4 millones de toneladas de importaciones y cuatro millones de exportaciones. Estas operaciones representaron aproximadamente 27.000 millones de dólares.

El gremio señaló que Buenaventura concentra 36,8 % de las toneladas importadas por las zonas portuarias del país. En este contexto, indicó que el nuevo cobro se suma a costos logísticos estimados entre 17 % y 18 % y a los bloqueos registrados en el corredor, que acumula al menos 20 durante 2026.

Según Analdex, la medida podría aumentar los costos de las exportaciones y de las importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital, con efectos sobre la producción y el abastecimiento.

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La asociación también planteó interrogantes sobre el fundamento jurídico y la proporcionalidad de la tarifa.

“Analdex solicita suspender la aplicación del recaudo mientras se publica íntegramente el estudio técnico, financiero y de movilidad que sustenta la medida”, indicó.

El gremio propuso adelantar una mesa de concertación con la Alcaldía de Buenaventura, los sectores productivos, importadores, exportadores, operadores portuarios y transportadores para revisar el cobro y las alternativas de financiación de las obras de infraestructura del municipio.