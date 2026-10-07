A alistar el bolsillo: estudio de Deloitte midió el impacto inflacionario de El Niño. Dolerá

El calor es lo de menos. El fenómeno de El Niño se alista para asestar un golpe al bolsillo de los hogares colombianos, si se materializa la sequía que se viene anticipando.

Ante la agresividad del evento climático, pese a que en los últimos días ha sido frecuente que caiga la lluvia, la firma Deloitte, experta global en consultoría estratégica, se dio a la tarea de hacer sus cálculos.

En un estudio divulgado este miércoles 7 de octubre, se concluye que El Niño podría agregar hasta 3,26 puntos a la inflación en Colombia.

La cifra es alta teniendo en cuenta que ya los precios al consumidor vienen presionados por distintas circunstancias. Según Deloitte, “el país enfrenta un escenario de riesgo económico por el fortalecimiento de El Niño, con impactos potenciales sobre la producción agrícola, los precios de los alimentos, las tarifas de energía y la trayectoria de las tasas de interés”.

Habrá impacto en alimentos y combustibles. Foto: ADOBE STOCK

En el documento divulgado, Deloitte pone de presente que las proyecciones climáticas hablan de una fase cálida del fenómeno y que existe una alta probabilidad de que alcance una intensidad entre fuerte y muy fuerte hacia finales de 2026.

Es así como estiman que “de materializarse este escenario, los efectos irían más allá de las condiciones meteorológicas y tendrían repercusiones directas sobre variables económicas clave, especialmente en sectores sensibles como el agro, la energía y el consumo de los hogares”.

*Noticia en desarrollo…