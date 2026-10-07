Los 8 puntos críticos que Fedesarrollo le propuso abordar al vicepresidente José Manuel Restrepo

El centro de pensamiento económico Fedesarrollo, a través de su directora, Marcela Melendez, hizo entrega de un jugoso documento que ahora está en manos del vicepresidente José Manuel Restrepo.

En el informe, elaborado por investigadores de Fedesarrollo, hay 8 puntos críticos que le sugieren abordar al Gobierno, pero que en realidad son inevitables.

Sin duda, las propuestas podrían ser insumo para las bases del Plan de Desarrollo que se está elaborando en la actualidad y que tendrá que pasar por el Congreso de la República, como la hoja de ruta para el cuatrienio 2026-2030.

La seguridad en cifras. Foto: Policía Nacional

Tema por tema

Crimen organizado. Varias son las sugerencias que hace el centro de pensamiento económico, en el que es uno de los puntos más álgidos en el país. En ese contexto, Fedesarrollo plantea “medir el éxito por reducción de daño y no por operativos o capturas: en 2025 hubo 13.733 homicidios, 78 masacres y 13.441 denuncias de extorsión (sin contar el subregistro), con indicadores que se deterioran desde 2017″, recordó el organismo en el documento.

Justicia. En cuanto a la justicia, Fedesarrollo afirma que se requieren mediciones en relación con el acceso a la justicia, por los problemas legales que se resuelven, y no por la capacidad instalada.

La cifra con la cual argumentaron la debilidad de la justicia pone a pensar: “hoy solo 32,7 % de los problemas que enfrentan los colombianos encuentra solución”.

Por esa razón, proponen, por ejemplo, “convertir la conciliación y los demás mecanismos alternativos en la regla y no en la excepción: el acuerdo directo eleva en 42 puntos porcentuales la probabilidad de resolver un conflicto, frente a 13 de la ruta institucional”.

Corrupción

Si hay un problema que destruye confianza en la economía y la política en Colombia es la corrupción. De ahí que uno de los puntos que abordó Fedesarrollo en el documento presentado al vicepresidente Restrepo es ese.

Alrededor de este flagelo, el centro de pensamiento económico plantea medidas como la siguientes: “adoptar una Política Nacional de Integridad y blindar los nombramientos en entidades estratégicas: Colombia está estancada en 39/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción y no tiene una política integral desde 2017″.

Agregan además que es necesario modernizar la detección con analítica de datos e inteligencia artificial, teniendo en cuenta que en la actualidad, la plataforma SECOP II no cuenta con alertas tempranas para identificar contratos de riesgo.