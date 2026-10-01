La reforma pensional es mejor que el sistema anterior, pero se quedó corta: Fedesarrollo

La reforma pensional introduce mejoras frente al sistema anterior, aunque deja pendientes cambios fundamentales para ampliar la cobertura y corregir las desigualdades. Esta fue una de las principales conclusiones de Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, durante su intervención en la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, en la que advirtió que, al ritmo actual de cotización, un colombiano necesitaría más de 50 años de vida laboral para cumplir los requisitos de pensión.

La economista explicó que uno de los mayores problemas del sistema es la baja densidad de cotización, es decir, la proporción del tiempo que los trabajadores efectivamente aportan a pensiones desde que ingresan al mercado laboral.

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Según cálculos que realizó con información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), la densidad promedio de cotización en Colombia es de apenas el 42 %.

“El tiempo de 25 años para obtener una pensión es mentira. Uno, a este ritmo, tendría que cotizar más de 50 años para poder tener una pensión”, señaló durante su presentación.

Subsidios en el régimen de prima media Foto: Fedesarrollo

Esta situación es especialmente difícil para los trabajadores de menores ingresos, cuya densidad de cotización es todavía más baja. En consecuencia, sus posibilidades de cumplir los requisitos para jubilarse son menores, incluso cuando han realizado aportes durante parte de su vida laboral.

Lo que mejora con la reforma pensional

Pese a sus cuestionamientos, Meléndez reconoció que la reforma aprobada introduce cambios favorables frente al sistema anterior, particularmente para quienes llegan a la edad de jubilación sin completar los requisitos exigidos.

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Explicó que, bajo las reglas anteriores del régimen de prima media, las personas que no lograban pensionarse recibían una devolución de sus aportes actualizados por inflación, pero sin intereses.

De acuerdo con sus cálculos, este mecanismo representaba una pérdida equivalente a aproximadamente el 23 % de los ahorros de quienes no conseguían una pensión.

Meléndez reconoció que la reforma aprobada introduce cambios favorables frente al sistema anterior. Foto: Stock.adobe.com / El País

La reforma modifica esa condición al establecer el reconocimiento de intereses sobre los recursos devueltos. Para la directora de Fedesarrollo, se trata de una mejora frente a un esquema que perjudicaba a quienes habían cotizado, pero no lograban cumplir los requisitos.

Sin embargo, señaló que la discusión pensional sigue concentrada en los regímenes contributivos, que abarcan al 40 % de la población que alguna vez hace aportes y solo permiten pensionarse a la mitad de quienes cotizan.

Los problemas que quedaron pendientes

Meléndez advirtió que la reforma dejó intactos parámetros que considera necesario revisar, entre ellos la edad de jubilación, las tasas de reemplazo y los requisitos de tiempo de cotización.

También cuestionó la distribución de los subsidios estatales. Según las cifras que presentó, actualmente el Estado otorga, en el régimen de prima media, un subsidio equivalente a cuatro veces el ahorro acumulado por una persona que logra pensionarse con un salario mínimo.

Para quienes obtienen pensiones de diez salarios mínimos, el subsidio equivale al doble de los recursos ahorrados durante su vida laboral.

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La economista sostuvo que el sistema concentra esos beneficios entre las personas de mayores ingresos, que tienen más posibilidades de cumplir los requisitos de jubilación.

A este problema se suma la elevada informalidad laboral. Según Meléndez, el 37 % de los trabajadores colombianos no está obligado a realizar aportes a la seguridad social debido a sus bajos ingresos.

Por eso, insistió en que el debate pensional debe ir más allá de las modificaciones a los regímenes existentes y abordar las condiciones del mercado laboral que impiden a millones de trabajadores cotizar regularmente y acceder a una pensión.