Corte Constitucional analizará petición para que la reforma pensional entre en vigencia en 2028

La magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, confirmó que sus colegas de la Sala Plena se reunirán para analizar una petición que les hizo Colpensiones: que la reforma pensional entre en vigencia el 1.° de abril de 2028.

La Corte fijó el plazo para el próximo 1.° de abril de 2027, pero, con la petición de Colpensiones, ahora los magistrados tendrán que debatir los argumentos que sugieren que el plazo actual no es suficiente para hacer los ajustes que exige la implementación de esa ley de la República.

Colpensiones pide a la Corte Constitucional extender la entrada en vigencia de la reforma pensional hasta el 1.º de abril de 2028

Desde el Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se desarrolla en Bucaramanga, Santander, la magistrada Meneses explicó: “Esa es una solicitud que entrará a hacer parte del expediente y que la Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá que analizar en su momento para decidir en relación a las solicitudes que nos han sido elevadas”.

La solicitud de Colpensiones, que llegó a la Corte el pasado 22 de septiembre, plantea una modulación de los efectos de la sentencia, pues destaca que es necesario tener más tiempo para completar la implementación del nuevo sistema pensional.

Con el tiempo como principal impedimento, la magistrada Meneses explicó: “Esas son las circunstancias que tendrá que analizar la Sala Plena. Entendemos la situación, pero hay que sentarnos a revisar cuáles son los argumentos que están exponiendo ante la Corte. La Sala, después de deliberar profundamente, tomará su decisión en el tiempo menor posible”.

La petición de Colpensiones frente a las adecuaciones tecnológicas, operativas, financieras e institucionales necesarias para poner en marcha el nuevo sistema pensional cobra mayor relevancia porque esa entidad es uno de los principales actores de ese nuevo modelo en Colombia.

SEMANA habló con el abogado laboralista Camilo Cuervo sobre esta solicitud: “En la práctica, Colpensiones se vuelve el único ente pensionador de Colombia (...). El reto incluye, entre otros aspectos, la integración de bases de datos, la homologación de historias laborales y el traslado masivo de afiliados, asuntos que la propia Colpensiones ha señalado como parte de las dificultades para cumplir el cronograma”.

Hay que recordar que el Congreso de la República aún debe corregir por lo menos nueve artículos de la reforma pensional que impulsó el gobierno del expresidente Gustavo Petro por posibles vicios de trámite.