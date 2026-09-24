El pasado domingo, 20 de septiembre, se registró un lamentable hecho en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, y Soacha.

Ese día, la Policía fue alertada sobre una riña que se estaba presentando en este punto de la ciudad. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, murió Donovan Balanta, un hombre de 34 años.

Tras lo anterior, la Policía Nacional anunció el miércoles, 23 de septiembre, que siete uniformados fueron separados de su cargo, mientras se adelanta una investigación que permita establecer las causas puntuales de la muerte de Balanta.

Siete uniformados fueron separados de su cargo tras la muerte de Donovan Balanta. Foto: API

“De acuerdo a las pruebas preliminares, se abrió una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso, con radicado EEMESOA5-2026-191, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar. En el marco de dichas actuaciones, se dispuso la separación del cargo de siete uniformados, de conformidad con lo previsto en la Ley 1952 de 2019″, informó la Policía Nacional.

En este contexto, Sofía Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, puso sobre la mesa una hipótesis.

“No murió tras un procedimiento. La Policía lo asesinó explotándole el corazón. Ejecución extrajudicial se llama. Un abrazo y mucha fuerza a la familia de Donovan”, dijo en X la hija del exmandatario.

En el pronunciamiento emitido durante las últimas horas por la Policía Nacional, también se habló sobre el respeto a los derechos humanos.

“La Policía Nacional reitera su absoluto respeto por los derechos fundamentales y reafirma que todas sus actuaciones se desarrollan con estricto apego a la Constitución Política, la ley, los estándares internacionales de los derechos humanos y principios que rigen el uso legítimo y proporcional de la fuerza”, concluyó la institución.