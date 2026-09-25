Experta explica por qué Colpensiones pide más tiempo para implementar la reforma pensional

La entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 plantea ajustes que, de acuerdo con Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty, requieren la participación de diferentes actores del sistema pensional. Su análisis se conoce luego de que Colpensiones solicitara a la Corte Constitucional aplazar por un año la implementación del nuevo esquema.

Actualmente, la fecha prevista para la entrada en vigor de estas disposiciones es el 1 de abril de 2027. Colpensiones pidió que el nuevo sistema comience a operar el 1 de abril de 2028.

“Lo que Colpensiones le está diciendo a la Corte Constitucional es que les dé un año para poder implementar todos los cambios que requiere el inicio de esta nueva reforma pensional”, explicó Rodríguez, consultada por Minuto60.

Según la experta, el proceso no depende exclusivamente de Colpensiones. Los fondos privados, las ACCAI y los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) también deben realizar modificaciones para adaptarse a las nuevas disposiciones.

“Ellos necesitan este tiempo para poder realizar todas esas modificaciones junto con los operadores PILA”, señaló.

Rodríguez explicó que el periodo adicional permitiría avanzar en la preparación de la infraestructura tecnológica y administrativa, además de la capacitación y disposición del personal necesario para atender a los afiliados bajo las nuevas reglas.

La reforma contempla que los aportes correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos sean administrados por Colpensiones, mientras que el excedente sea gestionado mediante el componente complementario y las entidades privadas contempladas en la reforma.

“No solo es Colpensiones. Por ejemplo, los operadores PILA también tienen que realizar este cambio interno”, explicó.

Para Rodríguez, uno de los puntos centrales está en la capacidad operativa para integrar información, adecuar sistemas y procesar los aportes entre los distintos participantes.

“Claramente, Colpensiones no tiene la capacidad ahorita para poder cumplir con todos estos cambios que se vienen”, afirmó Rodríguez.