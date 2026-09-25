La Unidad Clínica La Magdalena realizó el pasado viernes 28 de agosto el II Simposio Integral de Trauma y Ortopedia, un encuentro académico de carácter internacional que reunió en Barrancabermeja a especialistas de Latinoamérica y profesionales de la salud de la región.

El evento se desarrolló en articulación con INSUMEDIC, empresa aliada y hermana de la Unidad Clínica La Magdalena, ambas pertenecientes al Holding Empresarial Cayena Azul, como parte de una apuesta conjunta por el fortalecimiento del conocimiento, la innovación y la actualización del talento humano en salud.

La jornada contó con 500 participantes: 300 asistentes presenciales y 200 virtuales. Entre los invitados estuvieron los especialistas mexicanos Adrián Rivera Villa, Manuel Salas y Mario Domínguez, quienes compartieron sus conocimientos en áreas como los reemplazos articulares de rodilla y cadera y la cirugía asistida por robot.

Barrancabermeja fue sede del II Simposio Integral de Trauma y Ortopedia; el encuentro reunió a 500 participantes Foto: Suministrada / API

La agenda incluyó temas relacionados con cirugía asistida por robot en el reemplazo de rodilla, cirugía de reemplazo total de rodilla en centros de excelencia, reemplazo total de cadera en alta complejidad, prevención secundaria de la osteoporosis y el impacto de los reemplazos articulares en la calidad de vida de los habitantes del Magdalena Medio.

Los asistentes también conocieron tecnologías y soluciones empleadas en cirugía ortopédica mediante una muestra de material de osteosíntesis.

Neistilia Pérez, gerente de la Unidad Clínica La Magdalena, destacó la participación de expertos internacionales en Barrancabermeja:

“Es un hito que especialistas del más alto nivel de Latinoamérica lleguen a Barrancabermeja para compartir sus conocimientos con nuestros profesionales y con todos los barranqueños. Este tipo de eventos demuestran que nuestra ciudad puede ser escenario de encuentros académicos de carácter internacional y que aquí también podemos acceder a conocimiento de primer nivel”.

El simposio se realizó en el Auditorio Mario González de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con participación gratuita y certificación de asistencia.

Neistilia Pérez, gerente de la Unidad Clínica La Magdalena. Foto: Suministrada / API