Factura electrónica: la propuesta de Acosemillas para controlar las semillas ilegales

La Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas) propuso al Gobierno nacional implementar la factura electrónica como requisito para acceder a incentivos estatales, con el objetivo de fortalecer el control sobre la comercialización de semillas y reducir el uso de material no autorizado.

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La propuesta contempla que instrumentos como seguros agropecuarios, líneas de crédito especial, tasas preferenciales y asistencia técnica exijan la comprobación de que el productor adquirió semillas autorizadas y legales.

Leonardo Ariza Ramírez, gerente general de Acosemillas, señaló que el comercio ilegal puede ofrecer semillas a precios inferiores, pero advirtió que estas no cuentan con los controles y evaluaciones requeridos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), lo que puede generar problemas asociados con enfermedades, plagas y malezas.

El gremio también plantea extender estos controles a compradores industriales, como molinos de arroz y plantas de alimentos balanceados, para que soliciten la factura al recibir granos y materias primas.

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La estrategia incluye un sistema de trazabilidad para seguir la semilla desde su producción y distribución hasta las fincas, la transformación industrial y el consumidor. Para ello, Acosemillas propone brigadas conjuntas del ICA, la Policía y la DIAN.

Además, su Hoja de Ruta Estratégica 2027–2031 establece como meta que, en dos años, el sector formal suministre al menos 80 % de las semillas requeridas para los principales cultivos del país.