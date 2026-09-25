Banco de Occidente firma crédito de USD 150 millones con entidad alemana

Banco de Occidente suscribió un crédito subordinado por USD 150 millones con DEG, institución alemana de financiamiento para el desarrollo. Según la entidad, se trata de la operación de mayor monto realizada por DEG en Latinoamérica.

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El crédito tendrá un plazo de 10 años y el 80 % de los recursos será destinado a financiar proyectos verdes y sostenibles en Colombia, como parte de la estrategia del banco para movilizar capital hacia iniciativas con impacto ambiental y social.

La operación también permitirá fortalecer la estructura patrimonial de Banco de Occidente. Sin embargo, para que los recursos puedan ser computados como parte del patrimonio de la entidad, la operación está sujeta a la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El desembolso está previsto para los próximos días. La firma del acuerdo contó con la participación de Gerardo Silva Castro, presidente de Banco de Occidente, y Monika Beck, miembro del Directorio de DEG.

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“Esta operación refleja la confianza internacional en nuestra solidez y en la capacidad que tenemos para contribuir a la transformación del país. Estos recursos nos permitirán ampliar la financiación de proyectos sostenibles, acompañar el crecimiento de los negocios y generar un impacto positivo en toda Colombia”, afirmó Gerardo Silva Castro.

La operación se enmarca en la estrategia de financiación sostenible de la entidad y en su propósito de apoyar iniciativas productivas que contribuyan a la transformación del país.