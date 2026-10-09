Economía

Gobierno firmará nueve contratos de rondas mineras; inversiones cercanas a 54.000 millones de pesos

Los acuerdos, en el marco de las rondas mineras 2026, están orientados a proyectos de cobre, oro, polimetálicos y fosfatos.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

9 de octubre de 2026 a las 12:51 p. m.
La iniciativa impulsa el desarrollo de proyectos de cobre, oro, polimetálicos y fosfatos.
La iniciativa impulsa el desarrollo de proyectos de cobre, oro, polimetálicos y fosfatos. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Agencia Nacional de Minería (ANM) se alista para firmar nueve contratos correspondientes a las rondas mineras 2026, que contemplan compromisos de inversión cercanos a los $ 54.000 millones para actividades de exploración en el país.

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Los acuerdos buscan abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos relacionados con cobre, oro, minerales polimetálicos y fosfatos, recursos que forman parte del potencial geológico colombiano y que podrían contribuir a diversificar la actividad minera nacional.

Según la información divulgada por la entidad, la iniciativa hace parte de los esfuerzos del Gobierno nacional para atraer inversión, promover el conocimiento de los recursos del subsuelo y fortalecer el desarrollo del sector minero.

Los recursos comprometidos estarán destinados a la etapa de exploración, un proceso en el que se estudian las características geológicas de las áreas asignadas para determinar la presencia, la concentración y el posible aprovechamiento económico de los minerales. Los resultados de estos trabajos serán determinantes para establecer si los proyectos pueden avanzar hacia fases posteriores.

La firma de los nueve contratos representa un nuevo paso en la estrategia de la ANM para incentivar la participación de inversionistas en el sector.

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La entidad informó que la inversión será cercana a 54.000 millones de pesos en exploración. Foto: Felipe Rodriguez

La expectativa es que el desarrollo de estas iniciativas contribuya a dinamizar las economías regionales mediante la demanda de bienes y servicios, la contratación de personal y la generación de nuevas oportunidades económicas en las zonas de influencia.

El interés por minerales como el cobre y el oro se suma al potencial de los polimetálicos y los fosfatos, materias primas con aplicaciones en distintas actividades industriales. Sin embargo, el alcance de los proyectos dependerá de los resultados de la exploración, las condiciones de viabilidad y el cumplimiento de las exigencias legales y ambientales.

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La entidad plantea las rondas mineras 2026 como un mecanismo para convertir el potencial mineral del país en oportunidades de inversión y desarrollo productivo. En ese contexto, los compromisos anunciados por cerca de $ 54.000 millones constituyen una señal de interés por ampliar el conocimiento y el aprovechamiento de los recursos minerales colombianos.