Urgencia para conseguir recursos: MinHacienda pide al Congreso agilizar proyecto de adición presupuestal

El Congreso de la República tiene una agenda apretada, pero la urgencia de recursos también es una prioridad.

Por ello, el Ministerio de Hacienda, tras haber radicado en días pasados el proyecto de ley de adición presupuestal, con el que busca recursos inmediatos, para atender las necesidades del terremoto, ahora solicitó al Congreso de la República que la iniciativa sea atendida con urgencia.

Para ello, la cartera de las finanzas públicas que lidera Miguel Gómez Martínez envió una carta dirigida a Honorio Henríquez, presidente del Senado, entre otros destinatarios, en la que argumenta que hay una urgencia manifiesta.

“La iniciativa legislativa propone modificaciones al Presupuesto General de la Nación 2026 aprobado mediante la Ley 2559 de 2025, relacionadas con: i) incorporar al Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026 recursos por $2.708.426.000.000, correspondientes al recaudo estimado derivado de las medidas tributarias, aduaneras y cambiarias previstas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026; y ii) realizar un traslado presupuestal de $1.200.000.000.000 en la presente vigencia 2026, para prevenir la crisis energética que compromete la confiabilidad del suministro del Sistema Interconectado Nacional”, dice la misiva.

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