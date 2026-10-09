Gigante del gas llegó a Buenaventura: así es el buque que entra en la apuesta energética de Colombia

La unidad flotante de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) Tura arribó el 9 de octubre a la bahía de Buenaventura, Valle del Cauca, tras una travesía de un mes que comenzó el 8 de septiembre en China.

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La embarcación, propiedad de la compañía belga Exmar, se integrará al proyecto de Regasificadora del Pacífico, que busca importar, almacenar, transportar y regasificar gas natural para su incorporación al sistema nacional.

La FSU Tura arribó a Buenaventura. Foto: Cortesía: FSU TURA en Bahía de Buenaventura

Esta unidad tiene capacidad para almacenar cerca de 146.000 metros cúbicos de GNL, una eslora de 285 metros y una manga de 43 metros. Su operación contempla la recepción de cargamentos de gas natural licuado cada 30 días, en promedio.

El combustible será trasladado desde Buenaventura en isocontenedores criogénicos hasta una planta ubicada en el sector de El Vínculo, en Guadalajara de Buga. Allí será sometido al proceso de regasificación antes de ser inyectado al Sistema Nacional de Transporte.

La empresa también prevé habilitar una planta en Buenaventura con capacidad de 1,5 millones de pies cúbicos diarios al cierre de 2026, destinada a abastecer de gas natural a este territorio.

“Este hito representa la integración de una cadena técnica y logística compleja, diseñada para operar con altos estándares de seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Es una solución innovadora que pronto empezará a servir al país y que confirma que estamos muy cerca de iniciar operación”, afirmó Jesús Urías Millán, CEO de Regasificadora del Pacífico.

Avance de las obras

Con la llegada de la unidad flotante, los tractocamiones y los isocontenedores a Buenaventura, la compañía continúa las actividades de preparación técnica y logística previas al inicio de operaciones.

En paralelo, avanza la construcción de la planta de regasificación en Guadalajara de Buga, que, según el comunicado, registra un avance del 90 %. La instalación tendrá una capacidad inicial de 90 millones de pies cúbicos diarios, correspondientes a la primera fase del proyecto.

La embarcación, de 285 metros de eslora y 43 metros de manga, será operada por Exmar y recibirá GNL cada 30 días, en promedio. Foto: Bernardo Peña

La iniciativa articula la recepción marítima del GNL en Buenaventura, su transporte terrestre en contenedores especializados y el procesamiento en la planta del Valle del Cauca.

En 2025, Exmar firmó con Regasificadora del Pacífico un contrato por cinco años para el despliegue, la operación y el mantenimiento de la unidad Tura, con opciones de extensión.

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La puesta en marcha del proyecto busca incorporar una nueva vía de suministro de gas natural importado al país, en un contexto en el que Colombia busca diversificar sus fuentes de abastecimiento y reducir los riesgos de desabastecimiento.