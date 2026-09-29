La Sociedad Portuaria El Cayao (Spec) informó que uno de los trenes de la planta regasificadora que funciona en el Caribe colombiano entró de nuevo en operación, tras los trabajos realizados en los últimos días ante la contingencia registrada el viernes pasado, y ya funciona normalmente a su capacidad total.

Gobierno Nacional anuncia racionamiento programado de gas natural en Colombia por falla en planta de importación

La planta cuenta con cuatro trenes de regasificación y, ante una eventualidad en uno de ellos, la operación, que produce 475 millones de pies cúbicos por día de gas natural, se redujo a 400 millones.

Frente a esta situación, el Ministerio de Minas y Energía declaró un racionamiento programado de gas natural, por la reducción temporal de la capacidad de entrega de gas importado. En la decisión de esta cartera, la demanda esencial tuvo prioridad en el suministro, seguida de la generación térmica y de las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías.

La situación encendió las alarmas frente a la vulnerabilidad del sistema y ante la inminencia del fenómeno de El Niño. Foto: Semana/Adobe Stock

“La medida es preventiva y temporal, y busca garantizar que hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y usuarios esenciales cuenten con el gas necesario”, dijo el ministerio en su momento.

De acuerdo con un comunicado de Spec, la planta restableció su producción hoy, a las 10:36 a. m., y los trabajos concluyeron antes del plazo previsto: “Spec LNG agradece la comprensión y el trabajo conjunto del Ministerio de Minas y Energía, el Consejo Nacional de Operación (CON) de Gas Natural, sus clientes y demás agentes del sector durante los días de ejecución de las actividades correctivas y reafirma su compromiso con la seguridad energética del país”.

Alerta de Naturgas sobre abastecimiento de gas, tras racionamiento ocasionado por falla en la regasificadora SPEC

Spec es la única planta regasificadora que, hoy por hoy, funciona en Colombia y atiende las necesidades de gas de las generadoras térmicas ubicadas en la costa Caribe. Sin embargo, ante el déficit de este combustible, la planta está sirviendo como soporte para atender el déficit de gas en el país, que ya supera el 30 %, poniendo sus excedentes en el mercado.

La situación presentada en los últimos días ha encendido las alarmas frente a la vulnerabilidad del sistema y ante la inminencia del fenómeno de El Niño que, de acuerdo con los estimativos climáticos, será el más intenso de la historia reciente.